Dalle amministrative arriva un buon segnale per il centrosinistra, ma senza esagerare. L’estensione e l’unità del fronte è condizione essenziale per competere ma non sufficiente. E non è affatto facile costruire un programma unitario di governo

Tre premesse sul recente test amministrativo. La prima: un buon segnale per il centrosinistra, ma senza esagerare. L’Istituto Cattaneo ci informa che il rapporto tra i due campi non cambia granché. La seconda: l’estensione e l’unità del fronte è condizione essenziale per competere ma non sufficiente.

La terza: ancora lungo e impegnativo è il lavoro da fare per dotarsi di una visione e di un programma di governo comuni. Considerazioni ovvie e tuttavia condizioni difficili da realizzare. A cominciare dalla discussione seguita al voto. Passiamo in rassegna alcuni commenti.

Carlo Calenda

Carlo Calenda ha sostenuto che tutto dipende dal candidato e che, per quel che riguarda Azione e il suo posizionamento, così sarà sempre in via generale. Mi permetto di eccepire. Certo il candidato conta, ma non è tutto. Limitarsi a tale criterio mi sembra una concessione all’occasionalismo e al leaderismo, che sono ingredienti di quel populismo che Calenda rigetta. Oltre che espressione di un terzismo dogmatico.

Non di necessità la virtù sta nel mezzo. Il mezzo è un concetto relativo. Esso dipende dai rispettivi “estremi” da considerare in concreto. Per paradosso tale ipostatizzazione del centro in quanto terzo pecca di astrattezza ideologica (quasi fideistica) perché non si misura in concreto con ciò che liquida come opposti estremismi. Indifferentemente. Gli uni e gli altri. Rispetto ai quali sarebbe invece opportuno misurare la maggiore o la minore delle distanze da sé. Non sulle persone ma su programmi e visioni di lunga lena.

Tantopiù in una competizione – così le politiche – le cui regole binarie condannano i terzisti alla sterilità, a una politica testimoniale che rinuncia al governo. Un altro paradosso per chi si professa pragmatico. Sospetto che, al fondo, Azione sconti un dilemma: in un sistema politico “normale” la sua collocazione naturale sarebbe quella di una destra liberale repubblicana. Peccato che, nel caso nostro, si abbia a che fare con una destra che, manifestamente, liberale ed europeista non è. Lontanissima dalla enunciata matrice liberal-socialista dello storico Partito d’Azione.

Matteo Renzi

Matteo Renzi, con la sua abituale prontezza, ha ribadito la tesi che enuncia da quando si è riconvertito al centrosinistra. Ovvero che l’apporto di Italia viva, pur modesto, avrebbe un valore marginale decisivo. Può darsi sia vero. Di sicuro corrisponde al menzionato principio della tensione unitaria e inclusiva.

Ricordo uno degli slogan efficaci del vecchio Ulivo: «È escluso solo chi si esclude» (pregiudizialmente, salvo verifiche di compatibilità sul piano programmatico). Converrà tuttavia Renzi che, alla luce della sua esperienza pregressa, impostare così la questione è francamente minimalista (e troppo concretista).

Esperienza pregressa, la sua, che suscita qualche motivata diffidenza: penso al funambolismo corsaro praticato ancora all’avvio della presente legislatura; penso alla linea da lui seguita alla guida del Pd quale «partito della nazione» autosufficiente, che giudicava inutili se non ricattatori i piccoli partiti nel quadro di un quasi bipartitismo.

Giuseppe Conte

Ancora: Giuseppe Conte. Sulla scorta delle peculiarità e del travagliato percorso del M5s si possono comprendere le sue resistenze identitarie e autonomistiche. Ma, oltre un certo limite, il tatticismo sconfina con il trasformismo. Non mi convince la teoria del marciare divisi per colpire uniti.

I vertici di partito possono anche operare (e digerire) una ricomposizione unitaria a ridosso delle politiche, ma se, per gran tempo, si scavano solchi tra gli elettori, farli convergere d’improvviso riesce difficile. Meglio sarebbe competere sì ma anche nello spirito e nell’impegno unitario, che sembra premiare il Pd di Elly Schlein.

Perché è innegabile che dagli elettori del campo progressista sale un’accorata domanda unitaria. Anche se un po’ tutti enfatizzano il problema, stento a credere che l’ostacolo decisivo sia la candidatura alla premiership.

Questione prematura e per la quale comunque disponiamo di uno strumento collaudato per scegliere nel modo più partecipato il candidato più competitivo e condiviso. Quello delle primarie di coalizione. Schlein parte in vantaggio, in quanto leader del partito più votato e in forza dello statuto del Pd che designa il proprio leader quale candidato a palazzo Chigi, ma sono sicuro che lei, figlia delle primarie interne di partito, non avrebbe difficoltà a battere la via di un confronto aperto tra candidati che sottoscrivessero un manifesto politico-programmatico.

Mi fermo qui, ma ce ne sarebbe anche per i cosiddetti riformisti Pd che eccepiscono su questo o quel quesito referendario. Più in nome del passato che del presente. Dovrebbero considerare che, sul merito, largamente domina la portata politica della contesa, che il referendum rappresenta l’occasione per dare uno scossone al governo cui seguiranno, di qui a poco, consultazioni regionali assimilabili alle “elezioni di medio termine Usa”. Anche qui spirito unitario e preminente ragion politica dovrebbero suggerire di non indulgere a troppi distinguo.

