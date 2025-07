Con la politica nazionale e internazionale sempre più bloccate, le novità più importanti sulla lotta alla crisi climatica continuano ad arrivare dai tribunali. La Corte internazionale di giustizia dell'Aia si è espressa sull’obbligo di prevenire il danno transfrontaliero da riscaldamento globale e sul diritto alla riparazione per le comunità danneggiate. In Italia, invece, la Cassazione dà ragione a Greenpeace e Recommon nella loro causa contro Eni

Con la politica nazionale e internazionale sempre più bloccate, le novità più importanti sulla lotta alla crisi climatica continuano ad arrivare dai tribunali. Su scala globale, la Corte internazionale di giustizia dell’Aia ha cambiato irreversibilmente il rapporto tra diritto e clima riconoscendo l’obbligo di tutti i paesi di prevenire il danno transfrontaliero da riscaldamento globale e riconoscendo il diritto alla riparazione per le comunità danneggiate, anche oltre i confini dell’accordo di Parigi (con chiaro messaggio a Donald Trump).

In Italia, invece, le sezioni unite della corte di Cassazione hanno dato ragione a Greenpeace e ReCommon nella loro causa contro Eni: anche i giudici italiani possono occuparsi di clima, se gli impegni internazionali vengono disattesi da un’azienda. Sono due novità che porteranno conseguenze enormi nei prossimi anni: lo spazio per riconoscere le responsabilità climatiche questa settimana è diventato più ampio.

La sentenza dell’Aia

Il pronunciamento dell’Aia è storico, perché il tribunale Onu non si era mai espresso sugli obblighi legali della comunità internazionale sulla questione clima. Lo ha fatto sulla spinta propulsiva del più improbabile collettivo di attivisti, un gruppo di studenti dell’Università del Pacifico meridionale: nel 2019 avevano avviato il percorso politico per richiedere un parere della corte olandese, il più alto organismo giurisdizionale delle Nazioni unite. Grazie al supporto della diplomazia del piccolo stato di Vanuatu, hanno aggregato una coalizione di 132 paesi, che ha fatto scattare all’Assemblea dell’Onu la richiesta di un parere del tribunale.

Il percorso è durato sei anni, ha richiesto centinaia di audizioni di esperti, dall’Oms all’Opec, e si è concluso il 23 luglio con un risultato storico: la Corte ha riconosciuto che il cambiamento climatico è una minaccia esistenziale per tutti gli stati, che è causato dalle emissioni umane e che c’è un dovere preciso a intervenire che va oltre l’accordo di Parigi, anche i paesi che non lo hanno firmato o quelli che ne escono sono soggetti alla responsabilità climatica secondo il resto del diritto internazionale.

C’è un destinatario unico per questo messaggio: gli Stati Uniti di Trump. Anche se da gennaio non saranno soggetti alle regole dell’accordo di Parigi, non vuol dire che possano danneggiare il clima terrestre senza conseguenze legali.

La decisione avrà un effetto politico sia sulla prossima assemblea Onu sia sulla Cop30 in Brasile. «Il fallimento dei paesi nel prendere misure appropriate per proteggere il clima dalle emissioni della produzione e del consumo di fonti fossili costituisce un atto illegale attribuibile a quegli stati e implica un obbligo di compensazione», ha detto il giudice giapponese, Iwasawa Yuji, nel presentare il parere della Corte. Sono parole che cambiano il mondo.

La Corte ha anche ribadito la centralità della scienza nelle decisioni politiche e il limite di 1.5°C come l'ultimo sopportabile per moltissimi paesi (tra cui quelli che avevano portato avanti l’azione legale).

La decisione della Cassazione

Il pronunciamento della Cassazione, invece, riguarda la battaglia legale di Greenpeace e ReCommon, che due anni fa hanno chiesto alla giustizia civile di accertare la correlazione tra le emissioni di Eni e le conseguenze del riscaldamento globale, e di valutare l’imposizione al gigante energetico italiano di obiettivi più compatibili con gli impegni internazionali dell’Italia.

La questione era finita dal primo grado direttamente in Cassazione: secondo Eni nell’ordinamento italiano una causa climatica non sarebbe procedibile, perché mancano le leggi per intervenire.

La Cassazione ha dato ragione agli ambientalisti: anche se non ci sono norme specifiche, quelle del codice civile si possono applicare al clima, anche se erano state scritte prima che il mondo fosse in emergenza climatica. Per il codice civile qualunque danno ingiusto causato da un atto colposo e doloso deve essere risarcito: secondo la Cassazione anche il clima ricade sotto questo obbligo.

Anche la questione della competenza territoriale è decaduta: secondo Eni le sue decisioni sulle emissioni non sarebbero giudicabili da un tribunale italiano, perché quelle emissioni avvengono in parte all’estero. Secondo la Cassazione, conta dove vengono prese le decisioni strategiche, cioè in Italia, e non dove la Co2 va in atmosfera. La causa Greenpeace e ReCommon contro Eni torna al primo grado, toccherà al giudice civile decidere nel merito, ma le conseguenze di questa svolta saranno molto più ampie, e aprono lo spazio per future richieste di risarcimento per danni climatici contro chi il clima l’ha danneggiato.

© Riproduzione riservata