La portata della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea sul concetto di paese di origine sicuro mi pare vada oltre lo specifico ambito giuridico affrontato dai giudici di Lussemburgo.

Oltre a dare risposta affermativa ai dubbi di conformità della normativa italiana rispetto a quella europea sollevati da tanti tribunali italiani, più profondamente quella sentenza parla dei nazionalismi emergenti in Europa sotto un doppio angolo visuale: da un lato ricorda con forza il primato del diritto dell’Ue su quello dei singoli Stati membri, così ponendo un argine alle derive nazionalistiche che oggi, ben più del passato, riguardano anche l’Italia.

In secondo luogo conferma la inviolabilità di alcuni principi cardine delle democrazie moderne e dello Stato sociale di diritto, in particolare il diritto di difesa e la separazione dei poteri tanto osteggiati proprio da quegli stessi nazionalismi. Questioni che si intrecciano vicendevolmente. Il primo aspetto non è certo di poco conto, almeno se si riconosce l’importanza del processo di costruzione dell’Unione europea: la pretesa dell’Italia di rimodellare i rapporti e le gerarchie tra norme nazionali e norme europee, cui la sentenza pone un importante argine, è invero funzionale alle teorie politiche del sovranismo odierno.

Tale aspetto si fonde e completa, inoltre, con il secondo, cioè con la pretesa di avere un potere esecutivo e amministrativo svincolato dagli altri poteri, sia degli individui singoli o associati (si vedano le restrizioni delle libertà derivanti dal decreto Sicurezza, come anche il dibattito su libertà di stampa e Rai) sia dello Stato, e in particolare da una magistratura autonoma e indipendente (vedi il progetto di riforma costituzionale in atto).

Oggi il potere esecutivo vuole rendersi assoluto e agire anche oltre la legge, come ci confermano esperienze anche extraeuropee, dagli Usa a Israele, dalla Russia alla Turchia.

Nel momento di più alto scontro istituzionale tra governo e magistratura, ribadire con tale chiarezza il pieno riconoscimento della possibilità, da parte anche dell’ultima persona nella scala sociale, di contrastare le pretese di potere assoluto dell’esecutivo tramite l’esercizio di un effettivo diritto di difesa e, da parte dei giudici, di disapplicare le decisioni dei governi che sono in contrasto con i principi cardine di libertà e giustizia sociale, significa affermare che libertà e diritti fondamentali non sono negoziabili perché non sono nella disponibilità del governo di turno. Il quale dovrebbe, oltre che rispettarli, garantirli e promuoverli.

In questo quadro non stupisce, anche se certo preoccupa, neanche la furiosa e scomposta reazione di Palazzo Chigi con la quale si critica la sentenza della Corte di giustizia; la quale, per intenderci, esercita una funzione di controllo e garanzia a livello di Unione europea per certi aspetti corrispondente a quella esercitata, a livello nazionale, dalla Corte costituzionale.

Quella reazione è infatti tipica di chi, insofferente proprio a diritti e libertà individuali e collettive, non sopporta alcuna voce dissonante rispetto alla propria. L’attacco alla Corte di giustizia da parte della presidente del consiglio italiana, in realtà, si somma gli attacchi alla magistratura italiana e trova il proprio basilare fondamento proprio nei limiti incessanti e sfiancanti posti ai diritti e alle libertà di tutti.

È doloroso farlo, perché con ciò confessiamo i timori di chi non è riuscito a fermare la deriva verso la quale stiamo sprofondando, ma occorre ricordare a Palazzo Chigi che il divieto di arbitrarietà del potere esecutivo, una tutela giurisdizionale effettiva per tutte le persone e separazione dei poteri sono principi fondanti di ogni Stato sociale di diritto.

La indolenza della presidente del consiglio rispetto a questi argomenti, la sua non comprensione della loro dimensione nel mentre continua a governare un paese è probabilmente elemento ancora più pericoloso del fallimento nella tutela dei diritti fondamentali che con tanta chiarezza la Corte ha stigmatizzato.

*Dario Belluccio è l’avvocato che ha istruito la causa che ha portato alla sentenza della Corte Ue

