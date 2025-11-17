Shock o rito di passaggio? Se scoppia la bolla dell’intelligenza artificiale

Gli esorbitanti investimenti sull’Ia per il momento non stanno dando i ritorni sperati, OpenAI, Anthropic, Perplexity e i colossi della Silicon Valley spendono ben di più di quanto ricavano. E le conseguenze sociali di un crollo finanziario potrebbero essere molto pesanti
Partiamo dai dati: secondo le ultime stime, nel primo semestre del 2025 OpenAI ha generato ricavi per 4,3 miliardi di dollari ma ha accumulato 13,5 miliardi di perdite. Se la situazione fosse confermata anche nel secondo semestre, la società che sviluppa ChatGpt potrebbe chiudere l’anno con un bilancio in rosso di 27 miliardi. Lo scenario non cambia se si osservano le altre più note startup del settore: Anthropic dovrebbe accumulare 3 miliardi di perdite nel 2025 (con 4 miliardi di ricavi), ment