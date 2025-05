La minaccia di dazi del 50 per cento contro l’Ue sono solo l’ultima tappa del fenomeno: la bufera trumpiana sta travolgendo i fondamenti economico-sociali del capitalismo Usa. L’America si sta trasformando da democrazia liberale a plutocrazia distorta e distorcente

L’economia moderna nasce sulla limitazione della responsabilità, eccezione al principio giuridico cujus commoda et incommoda; non è legge di natura, ma una licenza dello stato alle società di capitali per indurle a investire senza rischiare passività indefinite. L’impresa soddisfa la domanda di un bene o un servizio; la sua necessaria condizione di sopravvivenza è il profitto, entro norme che tutelano l’interesse generale.

Ciò è avvenuto in Occidente, dal Secondo dopoguerra agli anni Ottanta, quando si ruppe la sequenza del capitalismo in democrazia: dal profitto viene l’investimento, crescono la produttività e il reddito delle risorse usate nel processo, in funzione della forza contrattuale di capitale e lavoro.

Crollata con la caduta del Muro la seconda, poco resta in piedi di quel capitalismo, simile a diruti templi, di cui solo restano isolate vestigia. Si pensi alle banche, nate per erogare credito a chi lo merita, mutate in reti di vendita di prodotti di dubbia utilità per clienti ed economia, nel nome del dividendo, divenuto da condizione di sopravvivenza sola ragione di vita.

Cade così la giustificazione economica del capitalismo: quella sociale il sistema l’aveva nelle sue regole, aspre ma chiare e fatte rispettare.

Anche di tale edificio resta ormai qualche sbilenca colonna. Negli Usa i mega-ricchi governano in presa diretta, “inintermediari”. Se le regole saltano e Trump per primo usa apertamente il potere per arricchirsi più possibile, ogni residua pretesa di equità del sistema svanisce.

Un sistema così palesemente squilibrato è inconciliabile con la democrazia; Peter Thiel e altri tecno-libertari difatti vorrebbero sostituirla con la loro oligarchia.

Se Eisenhower 70 anni fa temeva la forza del complesso militare-industriale, Trump spalanca le porte al Big Tech. Abbiamo considerato gli Usa la migliore economia di mercato sorvolando sulle sue povertà, abbandonate perché Dio punirebbe i pigri, non toccati dalla sua grazia. L’ingiustizia non era danno collaterale, bensì ingrediente essenziale del suo capitalismo.

Gli americani lo sanno e l’han finora accettato, ma Trump è lo stadio finale della mutazione di quel capitalismo; nel mondo lancia imperiose avanzate seguite da ingloriose ritirate, ora minaccia dazi del 50 per cento alla Ue a partire dal primo giugno (e Antonio Tajani, ministro degli Esteri di un indecoroso governo, offre l’altra guancia).

In casa la macchina federale a lui prona estorce denaro agli avversari politici del gangster in chief, strozza università prestigiose ma sgradite, occupa manu militari le agenzie indipendenti, attacca i contrappesi federali; glaciale silenzio sui conflitti d’interesse, mentre il clan presidenziale si arricchisce senza pudore.

Il Qatar, prima ritenuto amico di terroristi, dona un jet presidenziale da 400 milioni di dollari che Trump terrà a fine mandato, il “suo” Pentagono nulla obietta; l’arricchimento privato a spese del pubblico non ha più limiti, il peso del denaro tracima ovunque.

La Corte suprema concesse anni fa ai Political Action Committee (Pac) donazioni illimitate ai politici, in nome della libertà di pensiero. Rotto quell’argine, l’onda di piena travolge, col capitalismo che portò sviluppo economico e civile, la democrazia stessa. Altro che comitato d’affari della borghesia, i nuovi oligarchi, che alla borghesia guardano come a un relitto storico, governano e si tengono stretto il business. Sono cresciuti demolendo i concorrenti grazie alle enormi risorse dei finanziatori, mentre l’Autorità antitrust era distratta.

Se il capitalismo Usa travolge i suoi fondamenti economico-sociali, resta solo una lotta in cui il più forte arraffa più che può. Smettiamo finalmente di fissare l’albero e guardiamo la foresta: gli Usa stanno diventando, da democrazia liberale, plutocrazia corrotta, distorta e distorcente. Apriamo dunque gli occhi, per evitare che la Ue, come i ciechi di Bruegel il Vecchio, gli incespichi dietro, seguendo un pezzo d’Occidente che davvero va verso il tramonto.

