Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini racconta delle meraviglie della «grandiosa opera» e intanto l’isola è precipitata in un incubo. Ambulanze che mancano, ospedali che chiudono, viadotti che cedono, l’acqua che in alcuni paesi viene distribuita ogni dieci o anche quindici giorni
Ospedali, acqua, strade. La Sicilia cade a pezzi, ma il governo pensa solo al Ponte
21 agosto 2025 • 20:15Aggiornato, 21 agosto 2025 • 20:35
