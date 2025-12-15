Sicurezza e neoliberismo, non è più il paese di Allende

true false

Sfavorevoli rapporti di forza in parlamento, certo, e anche da una certa inesperienza. In realtà a Santiago il il vento è cambiato a prescindere dalle capacità dei gruppi dirigenti politici: sicurezza, espulsioni, nuova crescita attraverso il liberismo sembrano diventate le nuove idee dominanti. Insomma, cosa è successo al Cile di Allende che sembrava risorto con i suoi ideali dopo la dittatura?

Questa vittoria della destra in Cile l’abbiamo vista arrivare da anni. La “luna di miele” col giovane e brillante presidente progressista Gabriel Boric era durata pochi mesi, dopo la sua entrata in carica nel marzo del 2022. La proposta di Costituzione eco-woke-socialista elaborata dalla euforica Assemblea Costituente era stata bocciata da oltre il 60 per cento degli elettori nel settembre 2022. Nel parlamento, eletto in contemporanea al primo turno presidenziale, il centrosinistra non aveva la