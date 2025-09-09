I simboli in politica servono. Barche a vela piene di attivisti e aiuti che solcano le onde del Mediterraneo per arrivare a Gaza a sfamare chi le istituzioni internazionali stanno lasciando morire di fame: un simbolo potentissimo. I camalli di Genova sono un simbolo al quadrato. I più anziani si ricorderanno del loro ruolo nella caduta del governo Tambroni. Non stupisce che il discorso di Riccardo Rudino, che minaccia il blocco della logistica se la Flotilla venisse fermata, sia diventato virale.

Ma i simboli non hanno gambe e braccia. Servono per far muovere gambe e braccia e mobilitare gli anelli della catena che portano ad azioni. La logistica mondiale, per quanto Genova sia importante, passa anche per Rotterdam e per altri porti europei e mondiali. E anche si pensasse a un megasciopero di tutti i portuali, assisteremmo a una specie di cripto-sanzione economica contro Israele portata avanti dalla società civile. Non propriamente uno sciopero, in cui i lavoratori esercitano pressione sui datori di lavoro. Più una manifestazione dello stato della pubblica opinione. Benvenuta, necessaria. Ma si può sostituire alla politica?

Detta con semplicità: dovremmo augurarci che i gazawi ricevano gli aiuti della Flotilla, oppure che, se questo non avverrà, gli israeliani soffrano penuria di beni primari?

O dovremmo augurarci che lo stato ormai piuttosto chiaro dell’opinione pubblica convinca finalmente chi tale opinione deve rappresentare a smetterla di baloccarsi con l’economia di guerra e i giochi tattici e rimettere le mani sul multilateralismo necessario a evitare la proliferazione di conflitti?

L’opinione pubblica e l’attivismo sono il sale della democrazia, ma non la sostituiscono. È la politica che deve trovare soluzioni durature che garantiscano tutti e tutte e siano quanto più stabili possibile. A ciò servono le istituzioni politiche, i trattati, il diritto internazionale. Può far comodo ad alcuni metterli da parte per potere meglio commettere abusi (come Trump). Per tutte le persone normali, solo istituzioni democratiche e norme di diritto sono garanzia di rispetto dei diritti e trasparenza.

Affidarsi solo all’attivismo significa credere che della politica non ci sia più bisogno. E se si crede questo si arriva a due esiti opposti ma paralleli. Una visione antipolitica, per cui ogni politica e ogni politico sono corrotti e solo la spontaneità della società civile conta e serve. Per alcune di queste visioni è meglio affidarsi ai mercati che alle istituzioni politiche. Oppure una visione di avanguardismo rivoluzionario, per cui sono le moltitudini il motore della storia e lo Stato borghese prima o poi dovrà essere superato.

Per chi crede che la democrazia, anche a livello internazionale, sia il meglio che abbiamo, nonostante tutti i suoi fallimenti, non conta forse che la Flotilla arrivi veramente. Conta che, qualsiasi cosa succeda, questa sia la miccia che riaccende la politica internazionale. Se Israele è un governo democratico, come ancora con fatica si deve credere, allora gli altri governi democratici hanno tutte le risorse di persuasione diplomatica, pressione economica e giuridica per ricondurlo alla ragione.

I gazawi sono una responsabilità del sistema mondiale degli Stati democratici, se questi Stati vogliono ancora avere una legittimità, non certo dei bisognosi che devono essere soccorsi da volenterosi attivisti. Lasciarli morire di fame è una violazione della legittimità di ogni Stato democratico, compresa l’ignava Italia, e non farlo dovrebbe essere la richiesta di ogni cittadino, e da molto prima che si arrivasse a questo punto, non solo l’atto di coraggio di illuminate minoranze.

Dal punto di vista strategico e tattico, francamente, la battaglia della sinistra dovrebbe essere questa. Con tutto il rispetto per i parlamentari a bordo della flotilla, se la sinistra vuole avere una proposta di governo e una politica estera, forse dovrebbe pensare non solo ad appoggiare iniziative umanitarie, ma a sostenere ed elaborare una proposta politica reale per chiudere le due guerre in corso, che si basi sulla diplomazia, le istituzioni e il diritto internazionale.

