Per Gaza non bastano i simboli. La sinistra faccia proposte concrete
09 settembre 2025 • 20:03Aggiornato, 09 settembre 2025 • 20:17
Non solo Flotilla: la sinistra non dovrebbe accontentarsi di appoggiare iniziative umanitarie, ma dovrebbe elaborare una proposta politica reale per chiudere le due guerre in corso, che si basi sulla diplomazia, le istituzioni e il diritto internazionale