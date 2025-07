La via che ho suggerito, per risollevare i progressisti, è la libertà repubblicana e l’innovazione. Mi è stato obiettato che questa visione è difficile da comunicare ai cittadini. Se così è parso, la colpa è tutta mia: quel messaggio è semplice, è facile da comunicare, ed è capace di rispondere sia alle aspirazioni sia alle ansietà degli italiani.

So bene che è difficile parlare loro delle cose più importanti. So bene che solo un terzo della popolazione legge almeno un libro all’anno e ogni giorno sfoglia un quotidiano. So bene che due terzi dei cittadini adulti hanno difficoltà a comprendere un articolo di giornale, e quindi mancano degli strumenti culturali necessari per partecipare attivamente alla vita sociale.

Ma ricordiamo Machiavelli: «Gli uomini, come che s’ingannino ne’ generali, ne’ particulari non s’ingannono» (Discorsi, I.47). Sulle questioni generali i cittadini comuni spesso si sbagliano, ma non sulle cose concrete, specifiche, che li toccano direttamente. È facile ingannarli con ariose generalizzazioni sull’«italianità», l’«identità», le «radici giudeo-cristiane» e chiacchiere consimili. Ma è difficile ingannarli sullo stato del manto stradale che ogni giorno percorrono, sul prezzo delle ciliegie, sulla lista d’attesa per la radiografia che gli è stata prescritta.

Essere liberi

La loro libertà individuale – che sia intesa in senso liberale o in senso repubblicano – appartiene alla categoria delle cose «particulari». È facile dimostrarlo. Uno stato che freni l’azione dei cittadini con procedure oppressivamente complicate, per fare un esempio congeniale alla prima prospettiva, difficilmente si redimerà inscenando i falò leghisti della semplificazione legislativa. E un lavoratore precario che sia dominato dal proprio datore di lavoro è consapevole di non essere libero: i proclami berlusconiani e liberali sulla libertà dei cittadini non serviranno a nulla se quel lavoratore non si sente libero di andare a casa al termine dell’orario di lavoro, di rifiutare mansioni degradanti, di criticare le direttive del datore di lavoro, o semplicemente di guardarlo negli occhi.

La libertà repubblicana guarda al concreto. Il suo maggiore teorico, Philip Pettit, ha proposto questo test per capire se siamo liberi: chiederci se siamo in grado di «guardare chiunque negli occhi senza ragione di timore o deferenza». Fatevi questa domanda pensando al vostro superiore, al capo della vostra fazione politica, al vostro professore, al funzionario pubblico dal quale attendete una decisione: vedrete quanto semplice e intuitiva è la concezione che intende la libertà come assenza di soggezione al potere altrui.

E vedrete quanto è facile proporla ai cittadini. Chi è dominato sa di esserlo, e non resterà indifferente a chi gli parla di dominazione e credibilmente gli promette di liberarlo progressivamente da quella stretta, irrobustendo i suoi diritti fondamentali mediante migliori servizi pubblici e maggiore controllo sui governanti.

La centralità delle idee

Altrettanto facile è spiegare che le idee sono la base dell’innovazione, della produttività e della crescita, e che nuove idee nascono e circolano tanto più vivacemente quanto più liberi sono i cittadini. Spiegare, per esempio, che offrire istruzione di bassa qualità ai giovani sparsi nelle provincie meno felici significa disperdere i loro talenti: sui banchi di quelle scuole sono passati anche potenziali Marconi, Morante o Modigliani che sono invece finiti a servire pizze.

Altri hanno obiettato che la mia crociata manca di un bersaglio, perché l’Italia non ha mai avuto una rivoluzione liberale. Pace Croce, questo pare vero; e la debolezza ideale e politica del liberalismo italiano aiuta forse a spiegare perché qui le rendite siano più salde che altrove, e l’innovazione più lenta. Ma ciò significa solo che in Italia lo status quo è più vulnerabile che altrove. Lo dimostrò il successo dei Cinque stelle, un decennio fa, senza precedenti in Europa. Fallirono perché privi di idee. È soprattutto di nuove idee che ora hanno bisogno i progressisti.

© Riproduzione riservata