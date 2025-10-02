Un Sinodo interminabile, un ostacolo insidioso sulla strada di Leone XIV

true false

Poco prima di morire papa Francesco ha voluto un’Assemblea ecclesiale mondiale sulla sinodalità, prevista per il 2028 e già in corso di preparazione. In occasione delle celebrazioni giubilari delle équipe sinodali e degli organismi di partecipazioni che si terranno dal 24 al 26 ottobre, la chiesa attende di conoscere dal nuovo pontefice le sue decisioni al riguardo. La questione è controversa e divisiva. Molti non capiscono il senso, l’utilità e il bisogno di questo raduno mondiale disegnato come un altro Sinodo sulla sinodalità