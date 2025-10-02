le sfide del pontefice

Un Sinodo interminabile, un ostacolo insidioso sulla strada di Leone XIV

Luis Badilla
02 ottobre 2025 • 19:11Aggiornato, 02 ottobre 2025 • 19:11

Poco prima di morire papa Francesco ha voluto un’Assemblea ecclesiale mondiale sulla sinodalità, prevista per il 2028 e già in corso di preparazione. In occasione delle celebrazioni giubilari delle équipe sinodali e degli organismi di partecipazioni che si terranno dal 24 al 26 ottobre, la chiesa attende di conoscere dal nuovo pontefice le sue decisioni al riguardo. La questione è controversa e divisiva. Molti non capiscono il senso, l’utilità e il bisogno di questo raduno mondiale disegnato come un altro Sinodo sulla sinodalità

Leone XIV dal giorno della sua elezione ha parlato cinque volte del Sinodo sulla sinodalità chiuso solennemente da papa Francesco alla fine di ottobre del 2024 con un corposo documento finale votato all’unanimità. Prevost, però, non ha mai detto nulla sull’Assemblea ecclesiale mondiale sulla sinodalità prevista per il 2028 e già in corso di preparazione, voluta da Bergoglio poco prima di morire. Per il nuovo pontefice si tratta di un nodo insidioso. In occasione delle celebrazioni giubilari dell

Luis Badilla

Giornalista presso la Radio Vaticana per alcuni decenni, oggi in pensione, è stato medico dipendente dell'Oms. Nato in Cile dove ha vissuto fino al golpe militare di Pinochet. In giovinezza ha fatto politica prima nella Democrazia cristiana e poi come collaboratore del presidente Salvador Allende. Vive in Italia dal 1973. Ha fondato il blog "Il sismografo", aggregatore in cinque lingue d'informazione religiosa, di cui è stato direttore per 14 anni.

