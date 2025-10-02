Un Sinodo interminabile, un ostacolo insidioso sulla strada di Leone XIV

Poco prima di morire papa Francesco ha voluto un’Assemblea ecclesiale mondiale sulla sinodalità, prevista per il 2028 e già in corso di preparazione. In occasione delle celebrazioni giubilari delle équipe sinodali e degli organismi di partecipazioni che si terranno dal 24 al 26 ottobre, la chiesa attende di conoscere dal nuovo pontefice le sue decisioni al riguardo. La questione è controversa e divisiva. Molti non capiscono il senso, l’utilità e il bisogno di questo raduno mondiale disegnato come un altro Sinodo sulla sinodalità
Leone XIV dal giorno della sua elezione ha parlato cinque volte del Sinodo sulla sinodalità chiuso solennemente da papa Francesco alla fine di ottobre del 2024 con un corposo documento finale votato all’unanimità. Prevost, però, non ha mai detto nulla sull’Assemblea ecclesiale mondiale sulla sinodalità prevista per il 2028 e già in corso di preparazione, voluta da Bergoglio poco prima di morire. Per il nuovo pontefice si tratta di un nodo insidioso. In occasione delle celebrazioni giubilari dell