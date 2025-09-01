Quale sanità vuol dire quale società. La questione non è tecnica, ma strategica e politica. Dentro o fuori dal neoliberismo? Per il welfare o per la guerra? È tempo di dirlo con parole semplici, comprensibili a tutti. E a chi ha smesso di votare
Sanità-Anselmi o sanità-azienda: è ora di scegliere
01 settembre 2025 • 20:32
Quale sanità vuol dire quale società. La questione non è tecnica, ma strategica e politica. Dentro o fuori dal neoliberismo? Per il welfare o per la guerra? È tempo di dirlo con parole semplici, comprensibili a tutti. E a chi ha smesso di votare