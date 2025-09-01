Quale sanità vuol dire quale società. La questione non è tecnica, ma strategica e politica. Dentro o fuori dal neoliberismo? Per il welfare o per la guerra? È tempo di dirlo con parole semplici, comprensibili a tutti. E a chi ha smesso di votare

La sanità pubblica è gravemente malata. Poche speranze di salvarla. Condizione necessaria – ma non sufficiente – è che anche le forze politiche vi si impegnino con determinazione. Il quadro è quello di un malato gravissimo, circondato da “medici improvvisati”, più dannosi che utili.

Controllano i sintomi: la tachipirina, l’ossigeno, i tamponi “innovativi” – case della salute e ospedali di prossimità – per ferite profonde (in dieci anni, chiusi 372 pronto soccorso, 111 ospedali minori, 37.000 posti letto, depotenziamento di consultori e distretti socio-sanitari).

Un buon medico, però, mentre tenta di mantenerlo in vita, cerca la causa principale per una strategia terapeutica per salvarlo. Il Partito democratico ha avviato un tentativo a questo fine: “Per il diritto alla salute, per la sanità pubblica”. La conclusione del documento lascia sperare in un’ulteriore maturazione: il «documento è la base per delineare i contenuti programmatici per le prossime elezioni».

Il documento del Pd

Forse la finalizzazione a questa scadenza spiega la sua superficialità. Dopo il richiamo, di rito, all’articolo 32 della Costituzione e all’articolo 1 della legge istitutiva del Ssn del 1978, il documento si sviluppa tra wishful thinking, ipotesi frammentarie e spunti di “educazione repressiva”. Come l’idea di tassare tabacco, alcool e bevande zuccherate.

Più sorprendente l’idea – dati i 4 milioni di anziani non autosufficienti – di una tassa per la long term care, che esaspererebbe il conflitto generazionale (vita tua tax mea). La specializzazione proposta per il medico di base, senza evidenti benefici, semmai ridurrebbe i medici disponibili. All’intelligenza artificiale vengono assegnati compiti ambiziosi: dalla formazione dei medici alla generazione di «indicatori dinamici di salute e prevenzione personalizzata».

Sul punto della «sostenibilità finanziaria» e del «rapporto con il privato», il documento auspica «attenzione alle troppe prescrizioni inappropriate», indica di finanziare prima la strutture pubbliche, date le risorse limitate.

Sul personale sanitario propone di rimuovere, finalmente, il blocco delle assunzioni. Si invoca il potenziamento della ricerca clinica, senza affrontare il nodo dei grandi trial promossi dall’industria: enormi profitti per le aziende, rimborsi irrisori per il Ssn.

Le domande fondamentali

Restano inevase le domande fondamentali. Perché la sanità è in grave crisi? Quale modello il Pd vuole davvero salvare? Quello universale e pubblico della riforma di Tina Anselmi o quello aziendalizzato sviluppatosi con le controriforme successive? Sono due visioni incompatibili. Nell’immaginario collettivo, la Sanità da difendere è quella di Anselmi. Anche per il Pd?

La chiarezza su questo punto è decisiva. Migliorare la “sanità – azienda” non è possibile: essa è frutto del neoliberismo, in cui il Ssn è ridotto a mercato di prestazioni, i medici a burocrati, i pazienti a consumatori. Dominato da logiche autoritarie e clientelari: dalle nomine apicali ai direttori sanitari, fino ai primari, si sviluppano reti familistiche e cordate di potere. Le assicurazioni prosperano saccheggiando soldi pubblici e privati. La domanda di salute è terreno di conquista dei fondi di investimento Non stupisce che tanti medici e operatori sanitari se ne allontanino, sentendosi estranei a un sistema che ha smarrito i valori fondativi.

La sanità del 1978, si fondava su valori costituzionali, l’integrazione tra ospedale e territorio, la tutela dell’ambiente e della salute nei luoghi di lavoro. Ciò che oggi si scopre enfaticamente come one health. Salvare la prima e abbandonare la seconda sarebbe possibile, iniziando dall’abrogazione delle leggi che hanno introdotto l’aziendalizzazione e poi con un impegnativo lavoro di restauro.

O si torna alla Sanità della legge 833 del 1978 o si rimane con la sanità – azienda che si “americanizzerà” sempre di più. Quattro milioni di italiani già “rinunciano” alle cure. Aumenteranno. Le facoltà private di medicina prepareranno medici e infermieri a immagine e somiglianza di privato e profitto

Quale sanità vuol dire quale società. La questione non è tecnica, ma strategica e politica. Dentro o fuori dal neoliberismo? Per il welfare o per la guerra? È tempo di dirlo con parole semplici, comprensibili a tutti. E a chi ha smesso di votare.

