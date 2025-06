Alcuni fatti accaduti su X, che recentemente hanno visto protagonista la giornalista Cecilia Sala, e prima di lei altre figure pubbliche, costituiscono l’occasione per parlare di privacy e piattaforme social. Nonostante esse esistano ormai da molti anni, certi principi giuridici essenziali ancora sfuggono a chi le frequenta.

Il tema che si pone, in particolare, è se sia consentito, a fini di autodifesa, ritorsione o altro, rendere pubblici dati personali identificativi di chi sui social, coperto da uno pseudonimo, insulta o addirittura commette illeciti.

Se da un punto di vista umano ed emozionale ciò è comprensibile, e anche giustificabile, dal punto di vista del diritto, invece, non sempre è corretto. Proviamo a spiegare. Va premesso che l’argomento non riguarda solo i cosiddetti dati particolari (o “sensibili”). Anche i dati personali comuni, come nome e cognome, data e luogo di nascita, sono protetti dalla legge.

Diritto di cronaca

Ai sensi del Gdpr, il regolamento europeo per la protezione dei dati personali, per trattare dati altrui, quindi anche per divulgarli a un pubblico indefinito qual è quello dei social, è sempre necessario che la finalità perseguita sia legittima e fondata su un’idonea base giuridica.

La base più nota è il consenso dell’interessato, ma il trattamento è possibile anche in altri casi. Ad esempio, quando i dati servono ad adempiere a un obbligo di legge; quando si devono eseguire obblighi derivanti da un contratto; quando è necessario salvaguardare la vita o l’incolumità fisica di un terzo; quando si svolgono compiti di interesse pubblico; quando si agisce per un legittimo interesse prevalente sui diritti e le libertà di colui i cui dati vengono divulgati.

Per i giornalisti le cose stanno diversamente. Il diritto di cronaca, infatti, può costituire una causa di giustificazione (“scriminante”) per l’eventuale violazione della privacy di chi sia oggetto di una notizia, purché quest’ultima sia vera o verosimile, di interesse pubblico e presentata in modo misurato.

“Leoni da tastiera”

Chiarito tutto questo, per valutare se la pubblicazione dell’identità di account sotto pseudonimo sia legittima, bisogna chiedersi su quale base giuridica si fondi la rivelazione. È difficile che l’autodifesa da post diffamatori possa rientrare tra le basi previste dal Gdpr. E se chi pubblica dati personali di account con nomi di fantasia rivestisse la qualità di giornalista?

Qualora ciò avvenisse nell’esercizio della propria attività, e la rivelazione riguardasse dati veri, pertinenti e di pubblico interesse, si rientrerebbe nella citata scriminante. Ma se la pubblicazione di dati altrui da parte del giornalista fosse solo una sorta di “regolamento di conti” personale, essa non sarebbe coperta da alcuna causa di giustificazione.

E se i dati associati all’account di fantasia siano in qualche modo reperibili sul web, si potrebbe sostenere che la loro diffusione non violi la normativa privacy? Se ne dubita molto.

La divulgazione di dati personali, anche se pubblici, può avvenire solo in presenza di una idonea base giuridica, a fini legittimi e in modo coerente con le finalità della pubblicazione originaria. Quindi, acquisire dati in un contesto dove una persona ha deciso di presentarsi con nome e cognome non renderebbe lecito il loro utilizzo per “smascherarla” in un ambito diverso, dove la persona stessa è sotto pseudonimo.

Come ha affermato di recente il Garante privacy, «i dati personali presenti sui social network, o comunque accessibili online, non possono essere utilizzati liberamente e per qualunque scopo, solo perché visibili a una platea più o meno ampia di persone».

Detto tutto questo, chi reputa di essere destinatario di atti illeciti su piattaforme virtuali dovrebbe sporgere denuncia, specie se conosce i nomi degli autori. Dire che la giustizia dei tribunali è lenta e farraginosa, per cui ci si deve fare giustizia da sé, non costituisce una valida giustificazione. Sui social vige ormai la legge della giungla, è noto. Ma per chi è diverso dai “leoni da tastiera” sarebbe meglio continuare a tenere presente la legge che regola il nostro vivere civile.

