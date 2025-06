Ormai lo sappiamo. Comunicando e informandoci sulle piattaforme, delegando loro molte delle nostre energie intellettuali e relazionali, si accantona l’abitudine a ragionare, che richiede prima di tutto pazienza. Fermarsi a riflettere su quanto abbiamo visto o letto è un’azione che l’algoritmo rende difficoltosa, incoraggiando un pensiero superficiale, che non scava in profondità perché non ne ha l’agio.

Va poi tenuto conto che via social, la comunicazione e l’informazione si strutturano principalmente dal monologo e dall’ostentazione di sé: lo spazio per il dialogo è relegato ai commenti, dov’è comunque rischioso imbattersi in una forma più classica di confronto.

L’abbassamento della qualità della riflessione, che ha il suo corrispettivo nella scarsa qualità del dibattito pubblico, è a ben guardare una conseguenza naturale, che sperimentiamo ogni giorno. Tali meccanismi appaiono ancora più lampanti se guardiamo alla comunicazione politica, i cui rappresentanti in molti casi non adottano comportamenti differenti da quelli del privato cittadino.

Esiste una stretta relazione tra la qualità del dialogo, che cala, e la quantità di pubblicazioni social, che cresce. Limitiamoci ancora alla politica. L’uso delle piattaforme diventa sempre più isterico e insistente: i post appaiono a ritmi serrati a qualsiasi ora del giorno e della notte, fatti di grande importanza – persino le trattative per fermare una guerra – vengono annunciati là sopra prima che sugli organi ufficiali.

Gli ottanta post di Elon Musk

Si tratta di un comportamento che nasconde intenzioni precise e indica un cambiamento di rotta nella maniera di rapportarsi. Mi spiego meglio. I media, la televisione in primis, seguono questi account dando puntualmente conto delle dichiarazioni rilasciate. I titolari dei profili ne sono consapevoli, poiché sanno di avere in mano uno strumento capace di attirare l’attenzione.

Possono postare prima una provocazione che accende una polemica e poi qualcos’altro che calma le acque o che va in una direzione inedita. Nell’arco di una giornata molte figure istituzionali attuano una pratica simile: un post sull’agenda politica, un giudizio tranchant, una fotografia personale, una considerazione estranea al loro ambito di lavoro. Tutti ci ricordiamo gli ottanta post di Elon Musk, l’unico capace di superare i numeri già altissimi di Donald Trump. Si tratta solo fino a un certo punto di casi eccezionali.

Questa tattica dell’insistenza, vero e proprio abuso del mezzo, se da una parte dà un senso di onnipotenza – posso parlare di tutto senza chiedere permesso, sentenziare dalla mia tribuna senza riconoscere principi di autorevolezza – dall’altra è deresponsabilizzante: a ogni scivolone, infatti, non dovrò più, come accadeva prima, chiedere scusa davanti alle telecamere o rilasciare una dichiarazione ufficiale. Basterà tirare dritto e coprire con altro ciò che ho appena detto. Ecco il ruolo della quantità.

Se fino a pochi anni fa dire uno sproposito aveva come conseguenza restare in silenzio fino a quando non fosse stato dimenticato, ora la figuraccia spinge a parlare ancora, a dire di più, ad alzare il volume e a mettersi ulteriormente in mostra. La prudenza dell’esporsi ha lasciato il posto a interventi sempre più frequenti, incuranti e, per dir così, muscolari. Il silenzio sembra diventato una debolezza più che un atto di rispetto e di saggezza.

Senza filtri

Questa frenesia rende inoltre esponenziale la messe di materiale da analizzare, generando un traffico nocivo, non regolamentato, di cui gli altri media e tutti noi rimaniamo in balia. La voce di un politico, invece, dovrebbe essere chiara e leggibile: dal suo profilo dovremmo poterne ricostruire con facilità agenda e valori di riferimento, e dovremmo dare per certo che parla di ciò che sa perché, come diceva Umberto Eco, la democrazia è quel sistema in cui tutti possono parlare, ma dove a farlo deve essere chi le cose le conosce, altrimenti si scivola nella caricatura della democrazia.

Questo mare di post che si depositano e schiacciano uno sull’altro diminuiscono ulteriormente la possibilità di meditare e di formulare considerazioni complesse. Nemmeno il tempo di analizzare ciò che è stato condiviso che subito viene affermato altro: a contare, infatti, è sempre l’ultima dichiarazione perché i social non sono interessati a storicizzare, ma restano compressi in un presente in perenne aggiornamento.

In un mondo virtuale privo di regole e di leggi – persino per coloro che sono stati eletti per farle e approvarle – i testi non diventano mai ufficiali, aumentando la fatica di chi prova a ragionare su ciò che gli accade attorno. Mi domando se tale iperattività non sia fatta ad arte, non abbia come scopo la confusione del cittadino-elettore, che magari finirà per cedere al più presenzialista, a chi fa la voce più grossa e possiede la platea più numerosa.

Oggi farsi un’idea strutturata e coerente richiede sempre più energie, capacità di selezione, studio… una serie di azioni difficili e complesse che dobbiamo svolgere da soli e che non tutti hanno modo di compiere. Anche perché nessuno filtra la quantità incommensurabile delle notizie sempre più eterogenee che arrivano direttamente sui nostri schermi. A scremare, del resto, non possono essere i media tradizionali, che troppo spesso inseguono affannosamente i social e che impattano meno di prima sull’opinione pubblica. Questa operazione la potrebbe fare solo chi dà la notizia – il titolare dell’account – con uno scatto di responsabilità e un’idea rispettosa e, per dir così, igienica dell’informazione.

La quantità crescente di testi lanciati nell’etere, infine, indebolisce la funzione della parola, che diventa effimera, continuamente corretta, negata, stralciata, e dunque destinata a durare troppo poco per farne oggetto di riflessione. Servirebbero, insomma, delle istruzioni per l’uso che non solo ci informano di tutti i dati che regaliamo alle società che gestiscono le piattaforme, ma che mettano chi scrive di fronte alla necessità di rispettare chi legge. Senza regole e, soprattutto, senza uno scatto etico da parte di chi riveste incarichi pubblici è probabile che continuerà troppo spesso a sfuggirci il senso di tanti fatti che ci riguardano.

