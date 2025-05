Scrittori e scrittrici, attrici e attori, musicisti, registi, intellettuali, molti degli ospiti intervenuti a Le sfide di Domani per parlare di contrasti e contrapposizioni, hanno citato nei loro interventi la luce e la paura, il bisogno di cercare uno sguardo e una lingua nuova per andare oltre l’assedio dell’apocalittismo di questo tempo che viviamo

Raccontano che più di trent’anni fa, dinanzi al sipario sul punto di aprirsi per l’Amleto, Daniel Day Lewis scappò dal palcoscenico del National Theatre di Londra e non tornò. Non solo quella sera, non tornò più per anni. Tra essere e non essere, avrebbe scelto l’America: l’America e il cinema, dove l’ansia di dimenticare le battute non tende gli stessi agguati del teatro.

Quando le attrici e gli attori parlano della paura bisogna perciò ascoltare. Ne sanno. Prima che si spalanchi quel velluto tra loro e il pubblico, vivono una misteriosa sensazione di vuoto, sperimentano un’assenza di gravità che non risparmia neppure la memoria e i pensieri. Un galleggiamento nel nulla, una nebbia dinanzi alla quale esiste una sola possibile via d’uscita. Buttarsi.

Questo veniva da pensare sabato e domenica al teatro Parenti di Milano, ascoltando Valeria Solarino o Elio Germano, ma non solo loro, ascoltando scrittori, scrittrici, musicisti, registi, intellettuali, tutti gli ospiti intervenuti a Le sfide di Domani per parlare di contrasti e contrapposizioni, per capire se in queste nostre giornate di bianchi e neri esiste ancora una funzione per i grigi, per dire come si cammina sul filo che separa la realtà della finzione.

Questo veniva da pensare quando per caso o forse no, senza che nessuno avesse ascoltato l’altra, dal palco parlavano con una sola voce della necessità di cercare luce, di scovare frammenti di bellezza nell’impurità di questo tempo che non stiamo capendo.

In mezzo al rumore di due guerre e altre cinquantuno invisibili, mentre la politica si esercita a tenere i cervelli in manette, siamo chi più chi meno tazzine sbeccate, o come disse una volta Shelley Winters dei ragni su torte nuziali. Eppure deve esistere un modo di stare in questo mondo e raccontarlo senza che l’apocalisse abiti ogni angolo, guardando per esempio l’IA come un’occasione che fa e farà brillare l’IU, l’intelligenza umana, giacché una gioca sul terreno della semplificazione e l’altra della complessità, perché «il teatro dell’umano è presenza e irripetibilità» (Andrée Ruth Shammah) e perché «l’acqua trova sempre la sua via» (Luca Guadagnino).

Ci dev’essere da qualche parte una lingua che non pialla ogni cosa, uno sguardo che abbia voglia di scoprire e raccontare eccezioni, come i magnifici giovani che non finiscono in cronaca nera (ne scriveva qualche giorno fa Concita De Gregorio su Repubblica), quelli che in qualche cameretta «da qualche parte stanno scrivendo la prossima bellissima canzone» ha detto Mauro Pagani.

La moneta falsa della consolazione non appartiene all’arte e alla letteratura. «Se perdiamo gli artisti, chi farà il canarino nella miniera?» ha detto Adrian Fartade e Walter Siti continua a definirsi più amante delle tenebre. Non è questione di gas esilarante. All’arte e alla letteratura tocca il compito di tenere vive invece la curiosità, il dissenso, la gioia di sollevarsi: va a finire che così si scopre la speranza nel futuro.

Il conforto non nega la realtà, Fabio Stassi ha scritto una volta che sta dal lato della malattia e non della salute. Nasce dalla dolorosa presa d’atto che la vita è smarrimento, ma è nello smarrimento che si scopre un senso di comunità. La cultura ha le chiavi per aprire questa porta. Non esistono parole che non si possono dire. «Non abbiate paura di parlare», ha gridato Elio Germano, «non succede niente». C’è luce in un libro o in un film, in una canzone o in un canestro da tre punti. Coraggio, avanti. Si stava meglio quando staremo meglio.

© Riproduzione riservata