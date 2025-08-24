Da Carney a Powell, dalla vicenda dazi alle spese per la difesa, quasi tutti si piegano via via ai diktat del tycoon È un mondo dove per gli alleati liberal-democratici c’è molto meno spazio di manovra politico ed economico e in cui il presidente americano sembra essere senza contrappesi. Esclusi quelli legali e costituzionali interni

Pochi mesi fa gran parte della classe dirigente europea e i democratici americani andavano in estasi per il TACO, l’acronimo inventato da un giornalista del Financial Times per descrivere Trump come uno che la spara grossa e poi si tira sempre indietro.

Peccato che la politica si basi in prevalenza sui rapporti di forza e non sulle battutine sagaci e auto rassicuranti dei circoli intellettuali. Difatti, le ultime settimane segnalano come Trump abbia piegato gran parte di quelli che provavano a resistere alla propria linea politica.

Venerdì scorso il governatore della Fed Jerome Powell, fautore di una politica monetaria prudente e minacciato più volte dal presidente di rimozione, è stato costretto ad adattare la linea della banca centrale ai desiderata della Casa Bianca, e dei banchieri che con essa hanno siglato un patto di collaborazione tramite il segretario al Tesoro Scott Bessent, aprendo a futuri ribassi dei tassi d’interessi.

Powell, forte di una posizione di indipendenza garantitagli dallo statuto della Fed, è stato solo l’ultimo autorevole personaggio di una lunga serie ad adeguarsi a Trump. Nello stesso giorno il Canada, paese dalla solida maggioranza liberal e tra i più anti trumpiani nell’alleanza occidentale, è stato piegato pur avendo provato a reagire ai dazi di Trump.

Il primo ministro Carney ha dichiarato che da settembre il Canada «eliminerà tutti i dazi canadesi sui prodotti americani» ai sensi dell'accordo Stati Uniti-Messico-Canada, allineando i dazi di Ottawa agli attuali dazi statunitensi come richiesto dal presidente americano.

Poche ore dopo arriva l’assenso del Ceo di Intel, che ero stato attaccato da Trump per gli eccessivi legami dell’azienda con la Cina, a cedere una quota del 10 per cento al governo americano inaugurando una forma di capitalismo nazionalista.

E cosa dire dei vari leader europei? Sui dazi americani, deposti quasi subito i propositi ritorsivi, l’Ue è stata costretta ad accettare un accordo svantaggioso come richiesto da Trump; sulla difesa tutti i governi hanno scelto di incrementare la spesa per contrastare la minaccia della Russia ma soprattutto per alleviare la pressione e le minacce della Casa Bianca. Non a caso la svolta decisiva per l’Ue sulla spesa militare è arrivata subito dopo la rielezione del presidente populista.

Anche sul piano diplomatico i governi europei sono stati piegati, basti pensare alla foto da scolaretti imposta da Trump nello Studio Ovale e nel poco spazio lasciato dagli americani agli europei nelle trattative per la pace in Ucraina. Inoltre, i propositi militari dei “volenterosi” sono stati snobbati da Trump e oggi paiono giacere su un binario morto. Anche nelle relazioni con la Cina gli europei sembrano aver cambiato la propria postura a causa della pressione americana, iniziata col primo Trump e rafforzata col secondo: oggi l’Unione e ogni nazione hanno regole e meccanismi di sorveglianza per tenere il capitalismo cinese fuori da tutti gli asset strategici e tecnologici del vecchio continente.

Sono oramai lontani i tempi in cui Angela Merkel poteva incrociare le braccia contro Trump e nulla di concretamente negativo succedeva per gli europei come nel primo mandato del populista.

Il primo forse ad ammettere apertamente che non esiste un TACO, un Trump inefficiente, inefficace e in fondo remissivo, è stato Mario Draghi nella sua relazione al Meeting di Rimini sostenendo che «l’elezione americana ha cambiato tutto».

Prendere sul serio Trump, nella sua capacità di imporre il cambiamento a livello interno e agli alleati globali, è il primo passo per comprendere dove possa andare a finire la sua politica. Cioè verso un mondo in cui c’è un blocco dominato dagli Stati Uniti, anche dispoticamente verso gli alleati se necessario, dove questi, guidati da una leadership forte, dominante e verticalizzata, cercano un equilibrio di potere con gli altri grandi Stati del pianeta, guidati da regimi semi-autoritari, autoritari o totalitari.

È un mondo dove per gli alleati liberal-democratici c’è molto meno spazio di manovra politico ed economico e in cui il presidente americano sembra essere senza contrappesi, esclusi quelli legali e costituzionali interni. In fondo, come il vangelo populista impone, l’unico vero contropotere a Trump, sia interno che esterno, sarà soltanto il popolo americano.

