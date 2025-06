Saranno assicurati. Beh, sicuramente. Sono un’assicurazione, e che assicurazione, le Generali. Ma un po’ perché, sia da parte di Unicredit sia da parte del gruppo romano dei Caltagirone, ci sono stati e ci sono vari assalti per la conquista del colosso finanziario-economico Generali. Un po’ perché City-life, con i tre grattacieli, è diventato uno dei simboli della nuova Milano, quella che, in teoria, “non si ferma mai”. E anche perché a Milano esiste la retorica del “lavoro fatto bene”, non c’è dubbio che l’insegna con il leone che collassa sia destinata a entrare nell’immaginario collettivo nazionale.

I periti, e cioè gli studiosi dell’abisso ingegneristico e chimico nel quale spesso e volentieri precipitano i processi civili e penali in Italia, dovranno stabilire se esistano responsabilità del disastro in un acciaio meno acciaio del previsto. E quindi incapace di reggere il peso di cotanto marchio. Oppure se l’imputato sia un caldo molto più caldo del previsto, di un clima torrido che supera a sinistra Greta Thunberg e ormai piega i metalli come se fossero burro. O, ancora, se il capro espiatorio sia uno dei tanti nodi che, invece di reggere la struttura, si sia “sciolto”, come capita, e lo sanno bene i marinai.

Le quattro paludi

In ogni caso esistono sogni che muoiono all’alba ed erano da poco passate le 6 – quindi non faceva così caldo – quando un rumore spaventoso ha allarmato sia i baristi che andavano al lavoro sia i proprietari delle case milionarie. E tutti, con il naso all’insù, hanno guardato verso il cielo di Milano. Che cos’è, dunque, questa insegna che svettava ed è caduta? Una metafora, degna del volo di Icaro? Oppure, è una premonizione? E se non riguarda la sorte di una delle più solide compagnie assicurative del mondo, non è che sta crollando – ci si può chiedere – un modo di stare al mondo a Milano?

Quel groviglio di tubi, emerso sotto l’insegna che s’è abbassata, come se avesse scacciato il bottone dell’ascensore della Torre Hadid, fa riflettere. Più che all’eleganza di un nido d’uccello, rimanda a un intrico da palude. E, detto senza malanimo, anzi con viva preoccupazione, la Milano di oggi appare molto, ma molto più impantanata della Milano che s’alzò in volo con l’Expo 2015.

La prima palude è San Siro, un tira e molla impensabile intorno alla Scala del calcio, davvero incredibile per una città dove il decisionismo sarebbe di casa.

La seconda palude riguarda il panorama immobiliare, perché i casi sono due: o la procura ha preso una gigantesca cantonata o il comune ha svenduto il suo ruolo ai mercanti. Ma, detto questo, non c’è dubbio che la paralisi dei cantieri si sia connessa all’incertezza delle migliaia e migliaia di persone che hanno investito nei metri quadri di una casa. Questo dramma può avere una fine? Oppure sia le toghe sia la politica tirano avanti come se non fosse affare loro?

La terza palude di Milano sono diventate le piste ciclabili: prima bastava tracciare un segno per terra, adesso si erigono barriere a giusta protezione di chi pedala. Nel frattempo, gli ignari del traffico si trovano in ingorghi degni di una bolgia, specie con il caldo di quest’estate.

La quarta palude dipende dalle buche dell’asfalto e dalle sconnessioni delle beole e dei sampietrini: ormai stanno diventando argomento di barzellette e umorismo da tv, e purtroppo costano cadute e incidenti.

Qualità della vita

Quindi, l’insegna altisonante che barcolla e cade, così simile a uno dei tanti ubriachi che s’incontrano la sera nelle strade della movida, sembra interpretare questo periodo di confusione milanese. Né ci rassicura sapere che la procura abbia aperto un’inchiesta, obbligatoria, per ipotetici reati colposi.

Cioè, ci sembra che quello che rappresentava un valore prezioso, e caro, ai milanesi di origine e di scelta – il tempo, che non è solo denaro, ma anche qualità di vita – oggi non sia più una priorità. Si perdono mesi, anni, la palude avanza, ingloba i cantieri fermi, gli spalti di San Siro, il labirinto delle buche infinite e annaspa anche la metropoli a doppia velocità, con i ricchi che acquistano case da ventimila euro al metro quadrato e i giovani e le persone a reddito fisso che si guardano sconsolati nelle tasche, nel cuore e nel futuro.

Ora, e siamo seri, la palude sarebbe un tema politico cruciale. Eppure, dal centrosinistra, tornato in sella da tre legislature, e dal centrodestra, che dopo Letizia Moratti ha sempre perso, non si sente parlare di “bonifiche”. Ci si scorna a parole, ci si rimanda ideologicamente alle prossime elezioni: e quest’insegna che collassa, via, non è altro che un brutto incidente. Ed è una frase che potrebbe dire, nella nostra palude, solo un coccodrillo.

