Se lo sport è il metro per misurare quanto il patriarcato sia ancora vivo

Le discipline sportive, nonostante le contraddizioni tra chi le pratica e chi le dirige, offrono la possibilità di ribaltare il messaggio: recuperare all’imbarazzo delle esternazioni reazionarie di Nordio e Roccella, che ci riportano a un passato che speravamo superato

Talvolta la storia può essere ironica, soprattutto quando risponde a chi la ignora. Per secoli ogni differenza sociale, ogni disparità di potere, è stata presentata come un destino inciso nel corpo, prima, e nel dna, poi. Nel XIX secolo si misuravano i crani per dimostrare l’inferiorità razziale o la propensione al crimine. Nel Novecento il sessismo scientifico teorizzava che le donne avessero un cervello troppo piccolo e una “natura troppo emotiva” per fare politica. Così come corpi inadatti pe