Non sappiamo ancora chi e perché ha ucciso Charlie Kirk. Tutto lascia però presagire che vi sia una matrice politica dietro l’attentato. Se così fosse si tratterebbe dell’ennesimo esempio di una spirale di violenza politica nella quale gli Usa sono sempre più avviluppati.

La stessa dietro l’assassino della deputata statale democratica del Minnesota, Melissa Hortman e del marito il giugno scorso, del tentato rapimento della governatrice del Michigan, Gretchen Whitmer, dell’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021, dei gravi ferimenti della deputata dell’Arizona Gabrielle Giffords (democratica) e di quello della Louisiana, Stephen Scalise (repubblicano). E di innumerevoli altri atti ascrivibili, appunto, alla violenza politica o a un terrorismo interno nel quale le matrici politiche sono oggi preponderanti rispetto ad altre, a partire da quelle religiose.

I dati di cui disponiamo sono inequivoci. Dopo la crisi del 2008 sono aumentati esponenzialmente gli atti di violenza politica, con una ulteriore crescita negli ultimi anni. Ed è cresciuta la percentuale di americani che ritiene tale violenza normale e finanche necessaria. Tra i principali bersagli di questo terrorismo interno è rimasto ovviamente il governo, ma è di molto aumentata la sua propensione a prendere di mira avversari politici.

Le matrici di questa violenza appaiono ovvie e centrale è la radicale polarizzazione degli Usa contemporanei. Secondo le rilevazioni del Pew Research Center, negli ultimi trent’anni la percentuale di repubblicani che ha un’opinione “molto negativa” del partito democratico sarebbe aumentata di tre volte, dal 21 al 62 per cento, e una tendenza simmetrica la si ritroverebbe tra i democratici, con una crescita di una visione “molto negativa” del partito avversario passata nello stesso periodo dal 17 al 54 per cento.

In diversi sondaggi fatti durante la presidenza Biden, una percentuale ampia di elettori repubblicani – collocabile attorno al 25/30 per cento - dichiarava che il ricorso alla violenza fosse un dovere patriottico per salvare il paese. Un recente studio di uno dei più importanti centri di ricerca sul tema, quello guidato da Robert Pape all’Università di Chicago, indica in 40 per cento la percentuale di democratici che sostengono la rimozione con la forza di Trump e in 25 per cento quella di repubblicani favorevoli al dispiegamento dei militari per impedire proteste contro il presidente.

Dentro il corpaccione affaticato e in sofferenza della democrazia statunitense circola insomma ormai da tempo un veleno che diviene ogni giorno più complicato espungere. Non lo ha generato Trump, questo veleno. Il presidente ne è stato (ed è) il prodotto, più che la causa. Una volta sceso in politica e, soprattutto, eletto ne è diventato però agente primario. In quel corpo malato ha iniettato ulteriore tossicità con il suo linguaggio crudele che celebra esplicitamente la violenza; con la sua reiterata deumanizzazione degli altri, siano essi gli avversari politici o gli immigrati; con una retorica radicale della “legge e ordine” il cui sottotesto razziale è sempre meno dissimulato; con la reiterazione di screditate teorie della cospirazione, a partire da quelle sulla vittoria elettorale rubata nel 2020.

Trump è forse il primo presidente nella storia degli Stati Uniti che alimenta ed esaspera le divisioni del paese, invece di cercare di sanarle con un messaggio unitario e inclusivo. Lo abbiamo visto in questi mesi in centinaia di post sul suo social “Truth” nei quali insulta e minaccia sistematicamente gli avversari politici: quei «pazzi della sinistra radicale che stanno lottando e tramando così duramente per riportare nel nostro paese assassini, signori della droga, prigionieri pericolosi, pazzi mentali» o quel «devastante idiota di Joe Biden … il peggior presidente nella storia degli Stati Uniti», come scrisse nei suoi auguri pasquali il 20 aprile scorso.

E lo vediamo bene nella reazione all’assassinio di Kirk. Quando, ancora senza certezze rispetto all’identità e alle motivazioni dell’attentatore, il presidente ha immediatamente puntato il dito contro i democratici. Assecondato da numerosi altri membri repubblicani, da vari commentatori e dallo stesso Elon Musk, che è intervenuto su suo X per attaccare la «sinistra, il partito dell’omicidio». Al di là dell’irresponsabilità, se non del vero e proprio analfabetismo, istituzionale, tutto ciò evidenzia la volontà di Trump e dei suoi di cavalcarla, e non domarla, questa violenza.

Dentro quella che già era una chiara torsione autoritaria, l’omicidio di Kirk rischia così di aprire una fase nuova e ancor più pericolosa. Perché l’America, come ci ricorda lo storico Arnaldo Testi, ha una familiarità di lunga data con la violenza, anche estrema; ma non ha mai avuto alla Casa Bianca qualcuno come Donald Trump.

