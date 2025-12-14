La strage in Australia, se la retorica incendiaria genera violenza

true false

Non si può certo stabilire una diretta connessione fra l’attentato antisemita di Bondi Beach, che, al momento in cui sto scrivendo, è accertato aver causato 12 vittime e 29 feriti di identità ebraica durante la cerimonia di accensione dei lumi di Hanukkà, con l’impressionante campagna d’odio antiebraico suscitata dalla guerra scatenata da Hamas il 7 ottobre 2023. Odio presto estesosi da Israele alle comunità ebraiche della diaspora a cui sono state continuamente chieste prese di distanza che tan