Commenti

La strage in Australia, se la retorica incendiaria genera violenza

Davide Assael
Davide Assael
Davide Assael
14 dicembre 2025 • 20:04

L’attentato di Bondi Beach, tra le spiagge più frequentate di Sydney, mostra ancora una volta il rischio di alimentare retoriche incendiarie. L’unico effetto è implementare una violenza sociale già oltre i livelli di guardia

Non si può certo stabilire una diretta connessione fra l’attentato antisemita di Bondi Beach, che, al momento in cui sto scrivendo, è accertato aver causato 12 vittime e 29 feriti di identità ebraica durante la cerimonia di accensione dei lumi di Hanukkà, con l’impressionante campagna d’odio antiebraico suscitata dalla guerra scatenata da Hamas il 7 ottobre 2023. Odio presto estesosi da Israele alle comunità ebraiche della diaspora a cui sono state continuamente chieste prese di distanza che tan

Per continuare a leggere questo articolo

Davide Assael
Davide Assael
Davide Assael

Nato a Milano nel 1976, si laurea con lode in Filosofia teoretica sotto la guida di Carlo Sini, per poi approfondire i suoi studi teologici a Ginevra. Dopo aver svolto attività di ricerca e di organizzazione culturale per importanti fondazioni, ha fondato l’Associazione Lech Lechà, per una filosofia relazionale, di cui è anche presidente. Oggi è voce della trasmissione di RaiRadio3 "Uomini e profeti", docente di Geopolitica delle religioni all’Università di Verona e tiene il corso di Fondamenti del pensiero ebraico per la FIEP, Federazione italiana per l’ebraismo progressivo. Le sue ricerche si svolgono sul crinale biblico-filosofico. 

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE