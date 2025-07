Il gangsterismo elevato a modello di geopolitica (Mario Delpero e Federico Romero, Domani, 24 giugno) ha battuto ieri un colpo forse definitivo, con la lettera di Donald Trump alla «gentile Signora Presidente» Ursula von der Leyen. Prima una carezza beffarda («è per me un grande onore inviarle questa lettera, che dimostra la forza e l'impegno delle nostre relazioni commerciali e il fatto che gli Stati Uniti d'America abbiano accettato di continuare a collaborare con l'Unione Europea»), poi la mazzata dell'annuncio di dazi al 30 per cento per i prodotti Ue a partire dal primo agosto, accompagnata da una minaccia esplicita: «Se per qualsiasi motivo decidete di reagire, l'importo, qualunque sia l'aumento scelto, verrà aggiunto al 30 per cento che applichiamo».

Non è detto che sia la parola finale. Ma Trump prosegue nell'opera di cui si sente portatore dopo il voto del novembre 2024, di cui parla Paolo Guerrieri, nel numero 2/2025 della rivista dell'Arel dedicata al tema dell'identità: «Una massa crescente di cittadini si è sentita esclusa, tradita, lasciata indietro. Questa esclusione ha alimentato un diffuso risentimento, che si è trasformato in aggressività politica e sociale».

Di fronte all'ennesima botta di Trump la classe dirigente europea si sta dividendo tra due atteggiamenti. Il primo è la resa senza condizioni, nonostante le contromisure richieste dal presidente francese Macron. L'effetto politico della nuova iniziativa del presidente Usa è sconvolgere il fragile equilibrio che regge von der Leyen. La presidente della Commissione incassa una sfiducia ben più pesante di quella tentata nel Parlamento europeo da un deputato rumeno dell'Ecr, il gruppo dei conservatori guidato da Fratelli d'Italia (che non ha votato), delegittimata nella sua capacità di negoziare.

A nulla sembra essere servita la strategia dell'appeasement dei leader europei, come ha raccontato ieri su questo giornale Francesca De Benedetti, la sospensione delle contromisure per proseguire le trattative, il certificato di nascita del nonno di Trump consegnato dal cancelliere tedesco Merz alla Casa Bianca, come a dire: sei un europeo anche tu. Fino a ieri il prezzo da pagare sembrava l'incertezza, da ora dobbiamo ragionare in senso opposto. L'unica certezza è che Trump vive il deficit commerciale con l'Europa come un nemico: «Rappresenta una grave minaccia per la nostra economia e, di fatto, per la nostra sicurezza nazionale!».

Il secondo atteggiamento è quello scelto per ora dal governo italiano: restare in silenzio. Tre mesi fa Giorgia Meloni riuscì a dire che riteneva i dazi di Trump sbagliati. Ieri per tutto il pomeriggio la premier è rimasta afasica, senza parole, solo una breve nota di Palazzo Chigi e la batteria dei dichiaratori della domenica sulle agenzie a chiedere a Trump dialogo e responsabilità, forse anche pietà, mentre si moltiplicavano le reazioni vibranti e allarmate di Confindustria, Coldiretti, Confcooperative. A parlare, pochi minuti dopo la lettera di Trump, è stata la Lega di Matteo Salvini che ha aperto il fuoco contro l'Europa «a trazione tedesca»: «La tedesca von der Leyen e le follie di Bruxelles hanno danneggiato imprese e famiglie europee ben prima dei possibili dazi di Trump».

Dopo lo spettacolo visto a Bruxelles due giorni fa, con la maggioranza di governo in ordine sparso nel Parlamento europeo sulla sfiducia a von der Leyen (Lega a favore, Forza Italia contro, Fratelli d'Italia è uscita dall'aula), la destra si divide anche a Roma. Rialza la voce il partito trumpista di Salvini, frana il partito del ponte tra Ue e Usa di Meloni, «l'amica geniale di Trump», l'ha definita il pd Enzo Amendola. A pochi mesi alle elezioni regionali e a due anni alle elezioni politiche, sulla questione più importante e decisiva per il Paese il governo si presenta diviso in due, forse tre linee diverse. E la premier, sempre pronta a ostentare la sua grinta, si rifugia nella non partecipazione al voto o nel silenzio.

Sul versante opposto, Elly Schlein stava concludendo il forum del Pd sulle politiche industriali quando è arrivata la notizia della lettera di Trump all'Ue e non ha perso l'occasione di commentarla in diretta dal palco: «Lo faccio io, non possiamo aspettare che lo faccia Meloni». Certo, più facile farlo dall'opposizione che dal governo. Ma è uno spazio di manovra per ribaltare l'immagine banale dell'alternativa che non c'è e della premier più stabile del continente. Con i salari più bassi d'Europa e una possibile recessione in arrivo, più che stabile ora Meloni è sospesa, su un ponte che non c'è più.

