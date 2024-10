Ha detto bene Gaetano Azzariti: «Se passassero le tre riforme avremmo un’altra Costituzione». Gioverebbe se della posta in gioco si mostrassero consapevoli le forze di opposizione. Si dice che la loro unità va realizzata su temi e non su sigle. Quale tema più alto della Carta? I litigiosi centristi dovrebbero segnalarsi per sensibilità e cultura liberale. Anziché dividersi su Renzi sì, Renzi no, si metta al primo posto dell’agenda della coalizione per l’alternativa la questione costituzionale