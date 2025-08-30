Per i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo investire per contrastare gli effetti disastrosi del cambiamento climatico non è più un lusso, ma un imperativo dettato anche da condizioni economiche

Per i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo investire nella resilienza non è un lusso, ma un imperativo. I disastri climatici e il degrado ecologico ostacolano le loro prospettive economiche e mettono a dura prova le loro finanze. E, cosa forse ancora più importante, questi shock stanno esacerbando oneri del debito insostenibili, in un momento in cui i paesi donatori stanno riducendo gli aiuti allo sviluppo, rendendo più difficile per i paesi in via di sviluppo finanziare gli investimenti nell’adattamento al clima.

Negli ultimi due decenni le 74 economie che fanno parte del Climate Vulnerable Forum e del Vulnerable Group of Twenty hanno subito perdite per oltre 525 miliardi di dollari, pari a circa il 20 per cento del loro Pil collettivo, a causa degli shock climatici. Ciò include disastri acuti come inondazioni, uragani e siccità, ma anche trasformazioni lente come la desertificazione e l'erosione costiera.

I finanziamenti

Nel frattempo, il degrado degli ecosistemi naturali attraverso la deforestazione e la perdita di biodiversità ha aggravato l’insicurezza alimentare e idrica e aumentato i rischi climatici eliminando i pozzi naturali di assorbimento del carbonio. Queste dinamiche creano ostacoli formidabili, in particolare spazio fiscale limitato e alti costi di capitale, che intrappolano i paesi in un circolo vizioso di vulnerabilità. Per liberarsi è necessario un aumento significativo dei finanziamenti per gli sforzi di adattamento al clima.

A tal fine l’Agenda per l’adattamento di Sharm el Sheikh, lanciata nel 2022, propone 30 obiettivi di adattamento in settori chiave come l'agricoltura, la sanità pubblica e le infrastrutture, con l’obiettivo di stimolare un’azione inclusiva, efficace ed equa entro il 2030. I risultati che si propone non sono solo difensivi: creano posti di lavoro, aumentano la produttività e migliorano l'affidabilità creditizia. Purtroppo però, questi benefici non si riflettono negli attuali quadri macroeconomici.

Il problema è strutturale. Gli strumenti macro-fiscali esistenti (come i quadri di sostenibilità del debito utilizzati dal Fondo monetario internazionale, dalla Banca mondiale e, per estensione, dai rating sovrani) tengono conto dei rischi legati al clima e alla natura, ma non riconoscono sufficientemente i benefici economici derivanti dalla riduzione di tali rischi.

I disastri naturali, legati al clima o ad altro, sono (giustamente) trattati come minacce alla stabilità fiscale. Ma gli investimenti necessari per mitigare i loro effetti sono visti solo come un aggravio degli oneri del debito, piuttosto che come un elemento critico per la riduzione delle perdite o per lo sviluppo di attività strategiche che favoriscono la crescita.

Ad esempio, gli investimenti in infrastrutture resistenti alle inondazioni in Vietnam non solo hanno ridotto i costi dei danni, ma hanno anche aumentato il valore dei terreni, migliorato la salute pubblica e incrementato la produttività dei lavoratori. E gli investimenti in soluzioni basate sulla natura, come il ripristino delle mangrovie o delle zone umide, possono affrontare contemporaneamente le sfide del clima, del cibo e dell’acqua e aumentare le prestazioni delle infrastrutture.

Di conseguenza, interventi ad alto impatto come le difese costiere, le linee elettriche interrate e il ripristino delle mangrovie vengono messi da parte a favore di progetti infrastrutturali più convenzionali come strade, ponti e porti.

Questi incentivi perversi si riflettono nei processi di pianificazione e budgeting dei paesi emergenti. I ministeri dell’ambiente che supervisionano i Contributi nazionali determinati e i Piani nazionali di adattamento previsti dall’Accordo sul clima di Parigi tendono a non impegnarsi sistematicamente con i ministeri delle Finanze e quindi queste strategie di resilienza non sono pienamente integrate nella pianificazione finanziaria nazionale a medio e lungo termine. Ciò fa sì che i Contributi nazionali determinati e i Piani nazionali di adattamento rischino di essere solo aspirazioni che non si tramutano in azioni.

Gli investimenti strategici

Gli investimenti critici per l’adattamento sono trascurati nei bilanci e i volumi di sovvenzioni o finanziamenti agevolati per colmare le lacune che ne derivano sono insufficienti. Pertanto molti chiedono di cambiare il modo in cui viene trattato il debito, comprese le riforme dei quadri fiscali in modo che gli investimenti nella resilienza al clima e alla natura siano trattati come produttivi. Un recente documento della Bridgetown Initiative delinea quattro step che i governi possono compiere per raggiungere questo obiettivo.

Innanzitutto, i paesi con economie emergenti devono quantificare i rischi climatici e naturali acuti e cronici. Una migliore comprensione dei potenziali effetti macroeconomici può aiutare a guidare la valutazione dei finanziamenti necessari per ridurre tali rischi. Il documento propone una nuova tipologia per aiutare a classificare gli investimenti in base al tipo di rischio e al settore, in modo da semplificare il processo.

Una volta individuati gli investimenti necessari, i responsabili politici devono valutarne l'impatto sulla traiettoria di crescita dell'economia. La spesa per le misure di resilienza può ridurre le perdite future dovute ai disastri climatici, incrementare la produttività e aumentare i redditi. Questi benefici devono essere incorporati nei modelli di previsione, come già avviene per gli investimenti infrastrutturali tradizionali.

I benefici per la crescita a lungo termine dei progetti di capitale incentrati sulla resilienza potrebbero poi essere inseriti nelle analisi di sostenibilità del debito. In questo modo si dimostrerebbe che, con le giuste condizioni di finanziamento, tali investimenti sono effettivamente prudenti dal punto di vista fiscale, rafforzando così la richiesta di prestiti più agevolati e a lungo termine.

Infine, grazie a una comprensione più completa degli effetti macroeconomici degli interventi per la resilienza, i paesi emergenti possono elaborare piani di investimento e strategie di finanziamento credibili e in linea con la politica fiscale e di bilancio.

L'inserimento della resilienza climatica nella pianificazione macroeconomica dovrebbe rafforzare, e non sminuire, la narrazione della crescita di un paese. Se ben fatto, questo consente ai ministeri delle finanze di impegnarsi più efficacemente con i donatori, le agenzie di rating, i mercati e le istituzioni finanziarie internazionali, che svolgono tutti un ruolo critico, diretto o indiretto, nel sostenere gli sforzi di resilienza e adattamento.

Con la revisione del Quadro di sostenibilità del debito per i paesi a basso reddito da parte del Fmi e della Banca mondiale, è il momento opportuno per i paesi in via di sviluppo per aggiornare le loro metodologie in modo da riflettere i benefici delle misure di adattamento. Gli shock climatici e naturali sono ormai una realtà economica, non una minaccia remota. Costruire la resilienza a questi shock costituirà la base dello sviluppo sostenibile e della stabilità fiscale per gli anni a venire.

Pepukaye Bardouille, direttore della Bridgetown Initiative e consigliere speciale per la resilienza climatica presso l'Ufficio del Primo Ministro di Barbados, è stato il fondatore dell'Agenzia per l'esecuzione della resilienza climatica in Dominica. Mahmoud Mohieldin, inviato speciale delle Nazioni Unite per il finanziamento dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e copresidente del gruppo di esperti sul debito, è un ex ministro degli investimenti egiziano (2004-10), ex vicepresidente senior della Banca Mondiale ed ex direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale.

