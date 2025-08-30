Per i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo investire per contrastare gli effetti disastrosi del cambiamento climatico non è più un lusso, ma un imperativo dettato anche da condizioni economiche
Sviluppo sostenibile e stabilità fiscale: la resilienza agli shock climatici è un investimento
30 agosto 2025 • 15:00
Per i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo investire per contrastare gli effetti disastrosi del cambiamento climatico non è più un lusso, ma un imperativo dettato anche da condizioni economiche