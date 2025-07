La prima legge di bilancio del Trump II passa anche il secondo, ostico scoglio. Il Senato l’approva con il voto decisivo del vicepresidente JD Vance. Ora si torna alla Camera, dove il presidente cercherà di convincere i non pochi repubblicani dissenzienti, primariamente attraverso la minaccia di porre termine alla loro carriera politica trovando dei candidati alternativi alle primarie. Cosa contiene questa legge di bilancio? Cosa ci dice della filosofia di governo della destra repubblicana? Quali potrebbero essere i suoi effetti politici ed economici?

I contenuti, innanzitutto. Riassumibili in quattro grandi categorie: fiscalità, sicurezza, ambiente e sanità. Per quanto riguarda la prima - in linea con una consolidata tradizione repubblicana e come nella prima esperienza presidenziale di Trump – si prevede una riduzione delle tasse, in particolare quelle sul reddito delle persone fisiche, rendendo permanenti i tagli alle varie aliquote introdotti otto anni fa. Un provvedimento, questo, a cui si aggiungono una miriade di altre agevolazioni fiscali dalle imposte di successione a varie deduzioni sui redditi da impresa alla detassazione delle mance e degli straordinari.

L’unica voce di spesa per la quale si prevede un significativo aumento è quella relativa alla sicurezza: investimenti militari e destinati alle agenzie competenti per la gestione dell’immigrazione, a partire dalla famosa Ice. I capitoli più rilevanti, qui, riguardano la costruzione di nuovi centri di detenzione, il completamento del muro al confine meridionale e l’assunzione di migliaia di agenti. Per compensare la riduzione del gettito e la crescita della spesa si prevedono l’eliminazione o il drastico ridimensionamento di diversi programmi, da quelli sulle fonti rinnovabili agli stanziamenti per la riduzione del debito studentesco.

Il taglio di gran lunga più importante riguarda però la sanità pubblica, ovvero uno dei suoi due pilastri fondamentali: il programma Medicaid, destinato a singoli e nuclei famigliari che stanno sotto una determinata soglia di reddito. Amministrato a livello statale, grazie alla famosa riforma di Obama, Medicaid ha conosciuto una forte espansione. Diversamente da tante proposte conservatrici del passato, non si tocca invece Medicare, il programma federale di sanità pubblica per gli over-65.

Le previsioni sono inevitabilmente aleatorie, ché proiettare gli effetti della riforma sui prossimi dieci anni è alquanto problematico.

Due aspetti della legge appaiono però difficilmente contestabili: la natura altamente regressiva del regime fiscale e di spesa che si cerca di creare; i pesanti effetti sui conti pubblici. Varie agenzie indipendenti stanno cercando di elaborare delle stime. Secondo la più autorevole e ascoltata - il Congressional Budget Office (Cbo), l’ente indipendente a cui si affida il Congresso - il deficit di bilancio dovrebbe aumentare di circa 3mila e 300miliardi di dollari nel prossimo decennio, che i tagli non compensano in alcun modo il combinato disposto di riduzione del gettito e crescita della spesa.

Tra i 10 e 12 milioni di persone dovrebbero perdere l’accesso a Medicaid, la riduzione più significativa da quanto il programma è stato introdotto nel 1965. Il tutto contribuirebbe a una ridefinizione dei benefici a vantaggio di percettori di redditi alti e medio-alti, laddove a essere maggiormente penalizzati sarebbero famiglie e individui con redditi bassi e bassissimi (secondo una stima del Cbo, il potere di acquisto delle famiglie del decile più basso di reddito calerà del 4/5 per cento, mentre aumenterà di alcuni punti quello dei redditi nei tre decili più alti).

Trump si muove nel solco della tradizione della destra repubblicana. Con una sostanziale differenza rispetto alle politiche commerciali e l’auspicio di poter trovare risorse aggiuntive grazie alle tariffe. Una tradizione patentemente classista, questa. Che fa strame, una volta di più, delle leggende sul Trump presidente della working class. Medicaid è programma oggi trasversalmente popolare. È l’unico strumento con cui tenere in vita cliniche e piccoli ospedali in aree rurali e povere. La sua espansione è stata permessa anche da diversi referendum che hanno forzato Stati amministrati dalla destra ad accedervi. Trump conta di poter compensare tutto ciò agitando lo spettro dell’immigrazione selvaggia che finalmente si contrasta. Il prossimo voto della Camera e quel che seguirà ci diranno se di strategia politicamente ed elettoralmente vincente davvero si tratta.

