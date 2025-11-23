Risorse da reinvestire

Lotta alle disparità: la sinistra punti sulla patrimoniale

Salvatore Bragantinieconomista
23 novembre 2025 • 21:01

A generazioni destinatarie di fortune immense non devono arrivare soldi per vivere di rendita, ma beni pubblici utili all’affermazione di ognuno. Misure volte a tenere coeso il paese e a rimettere in funzione l’ascensore sociale che fu alla base del miracolo italiano. E la sinistra deve essere compatta

Di recente Domani ha rilanciato la discussione sull’imposta patrimoniale e di successione, esponendo le ragioni di equità e di coesione sociale che le suggeriscono e l’enorme entità dei patrimoni coinvolti. Il tema va visto nel più ampio contesto del programma di coalizione, la cui guida non può che spettare al Pd, maggior partito, solo a definirsi tale; l’opposizione unita dovrà definirlo prima che sia troppo tardi. La cornice del programma, in un grande paese fondatore, dovrà essere la scelta

Per continuare a leggere questo articolo

Salvatore Bragantinieconomista

Economista, già vice direttore generale di Sofipa SpA, poi direttore generale di Arca Merchant SpA, commissario Consob dal 1996 al 2001. È stato amministratore delegato di Centrobanca dal 2001 al 2004. Fino al 30 giugno 2016 ha fatto parte del Securities Market Stakeholder Group che assiste l'Esma – European Securities Markets Authority – nelle misure di attuazione delle direttive dell’Unione europea. Attualmente è presidente di Indaco Ventures SGR. Editorialista prima di Repubblica e poi del Corriere della Sera, attualmente collabora con il quotidiano Domani. Ha scritto Capitalismo all'italiana. Come i furbi comandano con i soldi degli ingenui (1996) e Contro i piranhas. Come difendere le imprese da soci e manager troppo voraci (2018), entrambi editi da Baldini+Castoldi.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE