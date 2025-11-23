Lotta alle disparità: la sinistra punti sulla patrimoniale

true false

A generazioni destinatarie di fortune immense non devono arrivare soldi per vivere di rendita, ma beni pubblici utili all’affermazione di ognuno. Misure volte a tenere coeso il paese e a rimettere in funzione l’ascensore sociale che fu alla base del miracolo italiano. E la sinistra deve essere compatta

Di recente Domani ha rilanciato la discussione sull’imposta patrimoniale e di successione, esponendo le ragioni di equità e di coesione sociale che le suggeriscono e l’enorme entità dei patrimoni coinvolti. Il tema va visto nel più ampio contesto del programma di coalizione, la cui guida non può che spettare al Pd, maggior partito, solo a definirsi tale; l’opposizione unita dovrà definirlo prima che sia troppo tardi. La cornice del programma, in un grande paese fondatore, dovrà essere la scelta