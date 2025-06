Non è sbagliato temere un Iran atomico. Ma è Netanyahu il motivo principale per cui il programma nucleare iraniano è così avanzato. Per di più, la verità è che Israele non è in grado di sradicare il programma nucleare degli ayatollah. Non importa quante bombe Netanyahu sgancerà: la diplomazia rimarrà l’unica risposta

La rapida escalation del conflitto militare tra Israele e Iran rappresenta uno scontro di ambizioni. L’Iran cerca di diventare una potenza nucleare, mentre Benjamin Netanyahu desidera essere ricordato come il leader israeliano che ha categoricamente sventato il programma nucleare iraniano, che considera una minaccia esistenziale alla sopravvivenza di Israele. Entrambi i sogni sono tanto sbagliati quanto pericolosi. Le ambizioni nucleari dell’Iran sono sempre state guidate principalmente dall’obiettivo di garantire la sopravvivenza del regime, non di annientare Israele, che ha molte più probabilità di essere distrutto alla fine di una lunga guerra di logoramento che sotto un fungo atomico. Ma Israele non può permettersi di trattare le minacce iraniane di un Armageddon nucleare come semplici chiacchiere, soprattutto dopo l’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre, che ha scatenato la lunga e brutale offensiva ancora in corso da parte di Israele contro il proxy iraniano a Gaza. Non è sbagliato temere un Iran nucleare.

Ma è Netanyahu il motivo principale per cui il programma nucleare iraniano è così avanzato. È stato grazie alle sue obiezioni che i cosiddetti P5+1 (Cina, Francia, Germania, Russia, Regno Unito e Usa), insieme all’Ue, hanno negoziato con l’Iran il Piano d’azione congiunto globale (Jcpoa) del 2015, congelando il programma nucleare della Repubblica islamica. Ed è stato su pressione di Netanyahu che Trump ha ritirato gli Stati Uniti dal Jcpoa tre anni dopo, spingendo l’Iran a rinnovare la sua corsa alla bomba.

Se inizialmente Israele ha concentrato i suoi attacchi sulle strutture nucleari e sulle basi di missili balistici, il conflitto si è intensificato fino a includere obiettivi che potrebbero attirare gli Usa nella guerra (come le strutture energetiche e gli edifici residenziali). In linea con la sua grande ambizione «degna di Churchill» – e rispecchiando la prospettiva che ha portato alla sua guerra contro Hamas a Gaza e Hezbollah in Libano – Netanyahu sta cercando la «vittoria totale» sull’Iran. Ciò renderebbe superfluo un accordo nucleare. C’è solo un problema: Israele non è in grado di sradicare il programma nucleare iraniano. Israele ha colpito i siti di Natanz e Isfahan, ma i danni alle strutture sono stati limitati, in parte perché Israele ha riconosciuto la necessità di evitare di scatenare radiazioni in tutta la regione. Israele non dispone di bombe in grado di penetrare l’Impianto iraniano di arricchimento del combustibile di Fordow, costruito all’interno di una montagna. Naturalmente, le infrastrutture fisiche sono solo una parte dell’equazione. Per questo Israele ha preso di mira anche gli scienziati e gli alti dirigenti delle Guardie rivoluzionarie. Ma il programma nucleare iraniano è un progetto statale esteso e profondamente radicato. L’uccisione di poche persone - o anche di qualche decina - non lo paralizzerà, né tanto meno lo eliminerà.

In ogni caso, Israele ha ancora bisogno degli Stati Uniti. E Trump non ha interesse a lasciare che Israele faccia salire i prezzi del petrolio o crei una spaccatura tra lui e gli alleati americani del Golfo, che hanno appena accettato di convogliare trilioni di dollari in investimenti verso gli Usa. Né Israele può sperare nella tacita complicità che gli Stati arabi hanno dimostrato nella sua guerra contro Hamas e Hezbollah. Sebbene questi paesi non amino l’Iran, hanno tutto l’interesse per la stabilità regionale, soprattutto perché lavorano per diversificare le loro economie: vogliono un accordo nucleare, non una conflagrazione regionale. L’Iran probabilmente vuole più o meno lo stesso. Sebbene si sia ritirato dai colloqui nucleari in Oman, la sua risposta militare si è limitata agli obiettivi israeliani. In particolare, nonostante abbia investito miliardi di dollari nei suoi proxy regionali negli ultimi anni, si è astenuto dall’attivarli – per quanto indeboliti da Israele – contro obiettivi Usa o arabi.

Ma se l’Iran si trova con le spalle al muro, può costringere un riluttante Hezbollah e le sue milizie irachene a combattere. Se non ora, quando? È per occasioni come questa che le alleanze sono state create. L’Iran può anche istigare attacchi contro Israele altrove, come in Cisgiordania. Inoltre, probabilmente si ritirerà dal Trattato di non proliferazione nucleare, aprendo la strada a un breakout nucleare – un processo che richiederebbe pochi mesi. L’Iran rischia ora di cadere nella stessa trappola strategica che ha prosciugato le energie del panarabismo sunnita contro cui si è ribellato nel 1979. Riversando le proprie risorse in una guerra di annientamento contro Israele, metterebbe a repentaglio il suo obiettivo primario: la sopravvivenza del regime.

Ma l’Iran non è l’unico a lasciare che ambizioni illusorie offuschino il suo giudizio. Se Israele non può distruggere il programma nucleare iraniano, di certo non può ottenere una vittoria totale sul regime iraniano. E non si tratta solo dell’Iran: nessuna delle sfide alla sicurezza di Israele può essere superata con una vittoria totale. Non importa quante bombe Netanyahu sgancerà, la diplomazia rimarrà l’unica risposta. Nel frattempo, l’arroganza militare di Israele sta diventando inammissibile per i suoi alleati arabi moderati. Essi volevano Israele come partner paritario in una pace regionale, non come un nuovo egemone.

Shlomo Ben-Ami, ex ministro degli Esteri israeliano, è vicepresidente del Toledo International Center for Peace.

© Project Syndicate, 2025

© Riproduzione riservata