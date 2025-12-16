I test di medicina e l’irresistibile tentazione di prendersela con i giovani

Forse un punto di partenza per non inciampare nelle solite trappole del «non hanno voglia di fare niente» e «ai miei tempi era tutta una prova del 9», per quanto sia allettante far risalire ogni problema al decadimento delle nuove generazioni, potrebbe essere chiedersi che radici ha l’albero da cui cadono i frutti di oggi
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm si dice in tedesco, «la mela non cade lontana dall’albero». L’espressione fa riferimento al fatto che i figli ereditano da genitori pregi e difetti, per cui se vogliamo capire da dove viene questa bella Granny Smith, basta alzare la testa e scorgere l’arbusto da cui è precipitata. Tra racconti biblici e pomi della discordia, il frutto si presta a molte metafore e, nel caso del detto teutonico, si potrebbe estendere il campo del significato applicando la leg