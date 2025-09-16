Con l’affare TikTok Trump ratifica la “sovranizzazione” di Internet

Ora tutte le piattaforme di rilievo sono a disposizione del governo Usa. Non servono le periodiche fiammate d’indignazione per ciò che la Rete è diventata. Servono nuove regole europee e nuove iniziative imprenditoriali a livello continentale
L’intesa, preannunciata da Trump sul passaggio di Tik Tok, versione internazionale dell’applicazione social cinese DouYin ratifica la “sovranizzazione” di Internet. Con la sistemazione dell’affare, tutte le piattaforme di rilevo saranno a disposizione del governo Usa per sorvegliare, spiare, sequestrare documenti a piacimento. La Cina dal suo canto applica analoghe regole di sovranità digitale impedendo l’esportazione dei dati relativi ai propri utenti. Questa è l’internet reale che smentisce i