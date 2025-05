Un papa “woke” e “marxista”, americano ma che non mette l’America al primo posto. Le reazioni, immediate e prevedibili, che serpeggiano online nei circuiti pro-Trump statunitensi dopo l’elezione di Leone XIV non si sono fatte attendere e sorprendono poco.

Già settimane prima del conclave, Steve Bannon, ex ideologo di Trump, aveva previsto in un’intervista la possibile elezione del cardinale Prevost. «Credo che uno degli outsider sia proprio il cardinale Prevost», aveva detto, sottolineando come «purtroppo rappresenti uno dei più progressisti e vicini alla linea di Francesco».

Le critiche a Francesco

Un commento che si inserisce perfettamente nel solco delle critiche, ormai consolidate, che Bannon e l’ambiente MAGA rivolgevano alla linea di papa Francesco, in particolare per le posizioni su immigrazione e ambiente.

Con una rivisitazione teologico-politica della teoria della grande sostituzione, Bannon aveva accusato Francesco di promuovere l’immigrazione di massa per riempire le chiese europee ormai vuote. Una lettura semplificata e strumentale, certo, ma efficace nei circuiti dell’estrema destra americana.

Vale però la pena domandarsi fino a che punto queste dinamiche interne al dibattito statunitense trovino eco nelle posizioni dell’internazionale illiberale europea. Prendiamo, per esempio, il caso del Rassemblement national in Francia e della Lega di Matteo Salvini. Domenica 11 maggio, Marine Le Pen e Salvini erano entrambi in piazza San Pietro per assistere al Regina Caeli di Leone XIV. Una presenza inattesa, subito rilanciata sui social. Ma perché questa scelta simbolica di presenziare alla prima apparizione pubblica del nuovo pontefice?

I populisti europei

Rispetto all’ostilità frontale della destra estrema americana, i populisti europei oscillano tra due atteggiamenti contraddittori nel loro rapporto con la chiesa cattolica. Da una parte, la critica aperta all’agenda pro-migranti e ambientalista del defunto papa Francesco, spesso con toni che riecheggiano quelli del mondo MAGA.

Basti ricordare l’episodio in cui Salvini dichiarava provocatoriamente «il mio papa è Benedetto XVI» in risposta alle parole di Francesco sui migranti, o quando chiedeva polemicamente quanti migranti fossero accolti nel Vaticano.

Simili le posizioni della destra francese, con Sebastian Chenu, luogotenente del partito lepenista, che accusava Bergoglio di voler colpevolizzare l’Occidente sul tema migratorio ed Eric Zemmour che si spingeva ad affermare che Francesco favorisse l’islamizzazione dell’Europa («un papa che islamizza l’Europa non si era ancora visto!»). Dall’altra parte, però, le destre populiste europee si sentono oggi più che mai alle soglie del potere.

Come i movimenti fascisti negli anni Venti e Trenta, hanno bisogno di strategie di “normalizzazione” e di accreditarsi presso settori moderati dell’elettorato, compresi quelli cattolici conservatori. È in questa chiave che si leggono le parole concilianti di Giorgia Meloni e Jordan Bardella sula morte di Francesco, nonostante le divergenze su migranti e ambiente.

La “normalizzazione”

Eloquente la presenza di Bardella, non battezzato, ai funerali di Francesco: un gesto che ha suscitato malumori interni al Rassemblement national, ma che dimostra la volontà di presentarsi come forza affidabile anche agli occhi dell’elettorato cattolico.

Questo equilibrio precario tra attacco e captatio benevolentiae rappresenta bene la strategia ambigua che le destre populiste europee stanno tentando di adottare per accreditarsi anche presso le frange centriste. Eppure, nei suoi primi interventi, sembra che Leone XIV non intenda farsi strumentalizzare né sia disposto a lasciarsi tirare per la giacchetta da nessuno.

Nel suo primo discorso ha parlato di pace e fraternità, insistendo che la chiesa si rivolga a “tutti” (ripetuto più volte), con un’enfasi inclusiva che lascia poco spazio a letture identitarie. Durante il Regina Caeli ha citato Gaza, l’Ucraina, il conflitto in Kashmir e in India, dimostrando una sensibilità globale e proponendo una critica netta della guerra. Lunedì 12 maggio si è rivolto ai giornalisti con un discorso in difesa della libertà di stampa e contro le fake news, temi che non hanno nessuno spazio nell’agenda dell’internazionale delle destre illiberali.

Forse, dunque, Bannon ha ragione a temere che Leone XIV possa essere, su diversi dossier, in continuità con Francesco anche se si sa che le categorie politiche di progressismo e conservatorismo faticano a spiegare il complesso dibattito interno alla chiesa cattolica. Resta aperta la questione etica: in passato Prevost ha espresso posizioni rigide su omosessualità e donne nella chiesa.

È forse su questi fronti che Salvini, Le Pen e le destre europee sperano di trovare convergenze con il nuovo papa, usando le questioni etiche come terreno privilegiato di scontro culturale. Almeno su questo, forse, l’operazione di marketing che nasconde il blitz di domenica in San Pietro potrebbe sperare di avere qualche successo di propaganda.

© Riproduzione riservata