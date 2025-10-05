Tra piazza e palazzo: anche per la destra i cortei pro Gaza sono un’occasione

true false

La Palestina è un argomento di politica estera oggi molto caldo, ma quanto durerà? Se la legislatura arriverà alla fine, si voterà tra un anno e mezzo. Nel frattempo, Meloni sta usando le manifestazioni per presentarsi come custode dell’ordine e della concretezza. Anche se rischia l’immobilismo

Il palazzo e la piazza sono in ogni città. E ovunque si fronteggiano simbolicamente. La manifestazione per la pace a Gaza in Italia sembra essere uno dei rari momenti di reale contrapposizione. È innegabile che l’opinione pubblica degli italiani sia cambiata dopo l’invasione israeliana di Gaza, con una maggioranza registrata dai sondaggi che condanna le azioni del governo di Benjamin Netanyahu. Altrettanto innegabile, anche per chi non ne condivide fini e mezzi, è che l’operazione della Flotilla