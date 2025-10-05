il commento

Tra piazza e palazzo: anche per la destra i cortei pro Gaza sono un’occasione

Lorenzo Castellani
05 ottobre 2025 • 20:25

La Palestina è un argomento di politica estera oggi molto caldo, ma quanto durerà? Se la legislatura arriverà alla fine, si voterà tra un anno e mezzo. Nel frattempo, Meloni sta usando le manifestazioni per presentarsi come custode dell’ordine e della concretezza. Anche se rischia l’immobilismo

Il palazzo e la piazza sono in ogni città. E ovunque si fronteggiano simbolicamente. La manifestazione per la pace a Gaza in Italia sembra essere uno dei rari momenti di reale contrapposizione. È innegabile che l’opinione pubblica degli italiani sia cambiata dopo l’invasione israeliana di Gaza, con una maggioranza registrata dai sondaggi che condanna le azioni del governo di Benjamin Netanyahu. Altrettanto innegabile, anche per chi non ne condivide fini e mezzi, è che l’operazione della Flotilla

Per continuare a leggere questo articolo

Lorenzo Castellani

Lecturer presso la LUISS School of Government e docente di storia delle istituzioni politiche presso la LUISS Guido Carli. I suoi ultimi libri sono L’ingranaggio del potere e Sotto scacco.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE