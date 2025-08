Con la spericolata scalata del broker del grano Valerio Antonini la città siciliana è diventata un “laboratorio”. Un impero economico e sportivo e la voglia di far politica. Primo punto del programma del nuovo movimento: “educare” la stampa locale per evitare di «creare danni al tessuto economico»

Come se facessero le prove generali per qualcosa di più importante, qualcosa di grandioso. E senza mai nasconderlo, al contrario esibendo opulenza ed esibendo sé stessi anche in maniera sfacciata, sicuramente inusuale per come è abitudine da questi parti, terre dove - come si diceva una volta - "la meglio parola è quella che non si dice”.

Ma i tempi cambiano con vertiginosa velocità e cambiano anche i protagonisti di una Sicilia che potrebbe sembrare irriconoscibile quando oggi porta la faccia di Valerio Antonini, romano, a capo di una società specializzata nel commercio internazionale di cereali con un fatturato di oltre 300 milioni di euro, in affari stratosferici con Iran e Cuba e Venezuela, amico intimissimo (così dice lui) di Diego Armando Maradona che l'avrebbe introdotto in certi ambienti sudamericani. E adesso, Valerio Antonini, si presenta anche come il padrone di Trapani.

Parliamo di Antonini perché con lui Trapani, in Sicilia, sta diventando un "laboratorio politico” e forse anche altro.

È un piccolo grande fenomeno che ha attirato le più svariate attenzioni e che, sicuramente, merita di essere studiato per capire dove sta andando questo "gomito di Sicilia”, titolo di un libro del giornalista Giacomo Di Girolamo, del quale parleremo fra qualche riga perché diventato bersaglio proprio della sfrenata scalata del broker del grano. È da qualche anno a Trapani e ha comprato tutto quello che c'era da comprare.

La squadra di calcio, la società di basket, la più importante televisione locale, palazzi nel centro storico e ha provato anche a entrare in possesso dell'aeroporto di Birgi che è proprietà della regione siciliana. Un'operazione spericolata perché il braccio destro di Antonini si chiama Roberto Schifani, di professione avvocato e figlio di Renato Schifani, il governatore della Sicilia.

Il suo è un impero economico e sportivo e mediatico che vuole trasformarsi anche in impero politico. Ed è questa la novità siciliana di queste ultime settimane, con il broker del grano che ha annunciato la nascita del suo movimento politico, battezzato “Futuro, il nuovo Rinascimento”. Punto centrale del programma del futuro movimento: l'informazione.

Non gli piacciono i giornalisti ad Antonini, che fra l'altro si va vantando in giro di avere come riferimento Luigi Bisignani, giornalista e che viene definito "manager del potere nascosto”. Nel manifesto del suo nuovo partito chiede che nelle testate locali lavorino solo cronisti che siano veramente preparati” e “solo regolarmente iscritti all'Albo”, propone di formarne altri per evitare di "creare danni al tessuto economico”, si augura che non vengano mai più pubblicati "documenti decontestualizzati”.

Qualcuno sostiene che a redigere il programma sia stata un'intelligenza artificiale mal addestrata, qualcuno altro invece è convinto che sia stato proprio lui, Antonini, a dettare il diktat alla stampa e sulla stampa.

Per la verità l'enigmatico imprenditore con i giornalisti, o per meglio dire con alcuni giornalisti, ha avuto un pessimo rapporto fin da quando ha deciso di prendersi Trapani.

Con uno in particolare, Giacomo Di Girolamo, direttore della radio Rmc di Marsala e del sito Tp24, collega di cronache controvento e di poca sudditanza ai poteri della provincia. Un brutto vizio quello di scrivere su ruberie, mafiosi travestiti da costruttori, piccoli e grandi politici troppo spesso in contatto con ambienti criminali.

Quando Di Girolamo ha cominciato a raccontare il “fenomeno Antonini” non ha avuto più pace. Prima l'isolamento, poi gli striscioni contro di lui degli ultrà del Trapani calcio allo stadio, poi ancora il "disprezzo totale” del broker del grano per i colleghi di Tp 24 che di volta in volta vengono additati come “giornalai da due soldi”, “bugiardi patologici”, “maiali”, “finti moralisti”, “buffoni al servizio del sistema”, “nemici dello sport e del territorio”.

Alla fine, Antonini ha chiesto a Di Girolamo anche 10 milioni di danni per i suoi articoli. L'obiettivo politico del nuovo Rinascimento di Trapani sembra passare attraverso l'ammaestramento della stampa. Ed è un modello che potrebbe essere replicato anche fuori dai confini trapanesi. Merita interesse dei giornalisti chi ha l'ossessione dei giornalisti, forse dovremmo occuparcene più spesso di questo Valerio Antonini e della sua spericolata invasione siciliana.

