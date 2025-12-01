Commenti

Trasformare la Repubblica, il piano di Meloni è chiaro

Lorenzo Castellani
01 dicembre 2025 • 19:34

Il progetto politico della premier tiene insieme un intervento sulla costituzione formale – la riforma della magistratura sottoposta a referendum – e una riscrittura della “costituzione materiale” attraverso una nuova legge elettorale proporzionale con premio di maggioranza, capace di produrre una coalizione vincitrice e tale da garantire in prospettiva la “presa” del Quirinale

Il progetto politico di Giorgia Meloni si è oramai chiarito. Esso tiene insieme un intervento sulla costituzione formale – la riforma della magistratura sottoposta a referendum – e una riscrittura della “costituzione materiale” attraverso una nuova legge elettorale proporzionale con premio di maggioranza, capace di produrre una coalizione vincitrice e tale da garantire in prospettiva la “presa” del Quirinale. Una vittoria del centrodestra nel 2027 con questo meccanismo potrebbe tradursi, nel 202

Lorenzo Castellani

Lecturer presso la LUISS School of Government e docente di storia delle istituzioni politiche presso la LUISS Guido Carli. I suoi ultimi libri sono L’ingranaggio del potere e Sotto scacco.

