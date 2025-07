Lo dicono i dati ufficiali: nel mercato libero i piccoli consumatori hanno pagato bollette più alte nel 100 per cento dei casi. E intanto, un sistema dominato da pochi operatori continua a produrre squilibri e disuguaglianze, senza reali benefici per i cittadini

Abbiamo il Prezzo unico nazionale (Pun) dell’energia elettrica più alto d’Europa: l’Italia rischia la deindustrializzazione e le famiglie italiane iniziano a tagliare anche la spesa alimentare, dopo quella sanitaria, per andare avanti con stipendi che sono tra i più bassi d’Europa.

Intanto, però, le imprese del settore energetico macinano profitti che nessun altro comparto italiano può auspicare di raggiungere.

Lo denunciamo da tempo, sostanzialmente inascoltati dal governo.

I motivi di questi costi insostenibili sono molteplici e vanno dalla eccessiva dipendenza dal gas, alla carenza di monitoraggio e controllo sui mercati all’ingrosso dove si forma il Pun.

Prudenza eccessiva

Lo scorso anno abbiamo chiesto al governo di far svolgere ad Arera il proprio mandato di controllo a garanzia del corretto funzionamento di tali mercati in Italia, ottenendo finalmente, a ottobre 2024 l’avvio formale di una indagine per il biennio 2023/2024.

Le risposte arrivate molto tardivamente, sono state però terribilmente deludenti.

Arera ipotizza, ma senza certificarlo, che ci sia stato da parte delle aziende un “trattenimento di capacità” che dovrà essere chiarito e approfondito.

Il lavoro, però, si è concentrato solo su uno dei segmenti del sistema – il Mercato del Giorno Prima – senza analizzare altri mercati che insieme concorrono alla formazione del Pun: escludere dall’analisi dinamiche come quelle relative a bilanciamento e dispacciamento, significa avere una visione parziale, insufficiente a capire se qualcuno abbia effettivamente tratto vantaggi economici rilevanti, sfruttando le distorsioni del sistema.

Eppure, di fronte a queste lacune, Arera si è limitata a dichiarare che servirà una valutazione caso per caso, da svolgersi attraverso il confronto diretto con le aziende, prima ancora di poter considerare eventuali sanzioni.

Un atteggiamento di eccessiva prudenza, che lascia perplessi soprattutto alla luce delle stime in circolazione: fino a cinque miliardi di euro potrebbero essere stati sottratti a famiglie e imprese in questi mesi di prezzi anomali.

Sorprende, in questo contesto, che l’autorità non eserciti e soprattutto non abbia esercitato fino ad ora con maggiore determinazione il proprio ruolo.

E mentre ancora temporeggia e chiede ulteriore tempo per rispondere ad alcune delle domande poste in audizione, il governo si smarca e si comporta come se tutto questo fosse una novità della quale prende atto in questo momento.

Come cambiare rotta

Eppure, è da più di due anni e mezzo che denunciamo l’anomalia dei prezzi italiani.

Da tempo diciamo che, mentre in altri paesi europei il prezzo dell’energia elettrica, anche quando agganciato al gas, si discosta dal Ttf di poco più del doppio, in Italia può arrivare a essere anche triplo o quadruplo.

E da tempo diciamo che la fine del servizio di maggior tutela ha lasciato milioni di famiglie in balia di offerte opache e pratiche commerciali aggressive.

Ci avevano bollati come allarmisti. Oggi, però, lo dicono i dati ufficiali: nel mercato libero i piccoli consumatori hanno pagato bollette più alte nel 100 per cento dei casi. E intanto, un sistema dominato da pochi operatori continua a produrre squilibri e disuguaglianze, senza reali benefici per i cittadini.

Ora servono strumenti concreti e visione strategica.

Il governo pensava di aver risolto tutto con una misura come l’Energy Release, certamente interessante, ma ancora una volta dedicata solo agli energivori, inizialmente sulle spalle del resto degli utenti: se ne parla poco, ma la comfort letter della commissione europea ha cambiato la cornice nella quale sono state svolte le aste tanto partecipate, mettendone in forte discussione l’effettiva messa a terra.

Le nostre proposte messe da parte, intanto, rimangono valide e più attuali che mai: serve completare la riforma dell’Acquirente Unico, prevista solo parzialmente nel decreto “Bollette”, affinché possa davvero stipulare contratti a lungo termine da fonti rinnovabili e garantire energia stabile, trasparente e accessibile a famiglie vulnerabili e piccole imprese.

In parallelo, la nostra proposta di allargare il fondo pubblico di garanzia per i Ppa – già depositata con un emendamento – resta centrale: è lo strumento più efficace per disaccoppiare strutturalmente elettricità e gas e permettere alle aziende di accedere prima possibile a prezzi più bassi e stabili.

Cambiare rotta è possibile. Ma serve la volontà di riconoscere gli errori. Ignorare ancora i segnali di un sistema malato significa condannare il paese a bollette insostenibili e a una transizione zoppa.

