Una delle ultime immagini arrivate dall’infinita trumpeide dei nostri giorni è quella del presidente che distribuisce pizza e hamburger ai soldati della Guardia nazionale e ai poliziotti schierati per abbattere «l’epidemia criminale» che starebbe devastando Washington.

Perché è questo, in teoria, l’obiettivo: «Ripristinare legge e ordine nel District of Columbia», come si legge nell’ennesimo ordine esecutivo del tycoon. L’amministrazione municipale della capitale federale, si afferma nel decreto, «ha perso il controllo dell’ordine pubblico e della sicurezza».

La Guardia nazionale – che nel caso della città ricade sotto il controllo esclusivo del dipartimento della Difesa – deve essere quindi dispiegata per salvarla, così ha detto il presidente, dal «caos, dalla violenza e dal degrado» causato da «gang violente, criminali assetati di sangue… maniaci drogati e senzatetto». In pochi giorni, diversi Stati repubblicani – West Virginia, Ohio, Tennessee, South Carolina, Mississippi, Louisiana – hanno deciso a loro volta d’inviare centinaia di membri delle loro Guardie nazionali a Washington.

Che è una città storicamente problematica. Fortemente segregata, con alti tassi di criminalità e violenza, e percentuali tra le più elevate del paese di morti per overdosi o di nuovi casi di Aids. Una città che come tante altre è stata duramente colpita dal Covid, con lo svuotamento dei suoi uffici, l’inevitabile impatto su tante attività produttive, il degrado conseguente e la difficile transizione verso una rinnovata normalità. E però, chi ci ha vissuto e ha memoria di cosa fosse Washington trenta/quarant’anni fa, sa bene quanto sia migliorata. Gli omicidi e altri reati violenti sono meno di un terzo rispetto ai primi anni 90; dopo la crescita del periodo del Covid, nel 2024 e nel primo semestre del 2025 si è assistito a un calo di tutti i tipi di reati, particolarmente marcato per omicidi e rapine (-30 per cento), violenze sessuali (-49 per cento) e furti (-19 per cento). La misurazione, inoltre, offre dati parziali se non integrata dalla necessaria comparazione. E quella con gli Stati che hanno accolto la richiesta di Trump e inviato la Guardia nazionale a Washington è assai illustrativa.

Sono decine, in questi Stati, le città più violente e degradate della capitale. Memphis (Tennessee), New Orleans (Louisiana), Cleveland (Ohio), ad esempio, hanno tassi di omicidi rispetto alla popolazione che sono doppi o più rispetto a Washington. La West Virginia è, per distacco, lo Stato con il maggior numero di morti per overdose (e con un’aspettativa media di vita di quasi cinque anni inferiore a quella di Washington, per usare un parametro di suo molto importante). Louisiana e Mississippi primeggiano da anni nel numero di vittime per arma da fuoco. E molte altre statistiche potrebbero ovviamente essere aggiunte.

Perché, allora, questo accanirsi su Washington? La risposta è tutta politica e rimanda a quel che la capitale simboleggia e rappresenta, soprattutto per una larga parte dell’elettorato trumpiano. È, Washington, emblema della politica corrotta e distante: di una “palude” da bonificare, per usare una metafora divenuta molto popolare. Il che permette a Trump di cavalcare come sempre una demagogia antipolitica e anti-establishment su cui ha costruito gran parte delle sue fortune. Ed è, Washington, simbolo di quel mondo urbano, democratico, multirazziale e globalista antitetico a (e odiato da) quello Maga.

Si tratta in fondo di una città dove Trump ha preso appena il 6,5 per cento dei voti alle ultime presidenziali; dove il 42.5 per cento degli abitanti sono afroamericani e più del 13 per cento dei residenti è nato all’estero (nei sei Stati che hanno inviato la loro Guardia nazionale, quest’ultima percentuale oscilla tra il 6 per cento del Tennessee e l’1,7 per cento della West Virginia).

Come nel caso di Los Angeles nel giugno scorso, la decisione di Trump esprime una miscela di nativismo, opportunismo e cinismo che ben abbiamo imparato a conoscere. Il presidente cerca una volta ancora di cavalcare quel tema della “legge e ordine” che garantisce un invariabile ritorno politico ed elettorale. Usando la Guardia nazionale, e i suoi membri addestrati a ben altri compiti, offre una risposta militarizzata a un problema complesso e opaco come quella della violenza e del degrado delle città. Nel farlo, disvela una volta di più il suo volto cinico, spregiudicato e autoritario.

