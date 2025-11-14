Commenti

Il caso Epstein mette alla prova la lealtà del mondo Maga verso il tycoon

Mario Del Pero
14 novembre 2025 • 19:46

Il giudizio morale, prima ancora di quello legale, determinerà le conseguenze politiche della pubblicazione delle mail del finanziere pedofilo. E l’impegno profuso finora dall’amministrazione per evitarne la diffusione  ci dice quanto preoccupati siano il presidente e i suoi

«Potrei sparare a qualcuno in mezzo alla Quinta Strada e non perderei alcun voto», sostenne Donald Trump durante le primarie repubblicane del 2016, esprimendo di fatto un giudizio sprezzante sulla maturità politica e l’intelligenza stessa dei suoi elettori. Il caso Epstein potrebbe davvero mettere alla prova questa sua teoria: testare la lealtà, finora assoluta e fideistica, del popolo Maga verso il suo leader. «Potrebbe», ché il condizionale rimane d’obbligo. Troppi, complessi passaggi ancora s

Mario Del Pero

storico

