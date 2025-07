La tattica di fare concessioni per ammorbidire il tycoon non ha funzionato, come previsto. Sarebbe per esempio opportuno rifiutare di acquistare alcuni prodotti americani più noti: diventerà un’attitudine diffusa e rischierà di alienare i due popoli, ma solo con atteggiamenti fermi sarà possibile contenere i disastri che il presidente sta creando al mondo intero e sperare di tornare al rispetto del diritto nei rapporti internazionali

La lettera di Trump all’Europa è arrivata e contiene un sacco di insolenze assieme alla minaccia di portare al 30 per cento i dazi sui prodotti importati dall’Europa a partire dal primo agosto.

Poiché Trump è un autocrate che si basa sulla potenza del suo paese, con questa lettera ci vieterebbe anche di fare ritorsioni, che sarebbero legittime secondo il diritto internazionale, perché in tal caso, queste ritorsioni andrebbero a sommarsi ai dazi del 30 per cento.

La tattica europea di fare concessioni per ammorbidire Trump non ha funzionato, come avevamo previsto, e ora bisognerà cambiare atteggiamento. Innanzitutto, bisogna ricordarsi sempre che i dazi fanno male soprattutto a chi li impone, specie se i dazi sono generali e riguardano tutti i paesi, come quelli proposti da Trump.

La gran parte delle importazioni americane non ha sostituti negli Usa e comunque l’economia americana è già in pieno impiego, specie ora che Trump ha dato la caccia agli immigrati e gli Usa hanno evidenti carenze di manodopera.

In queste condizioni, l’America non potrà produrre i beni che è costretta a importare, e, poiché il dollaro si è già svalutato di oltre il 10 per cento rispetto all’euro, per gli americani significherà pagare un sovrapprezzo di oltre il 40 per cento per prodotti di cui hanno bisogno.

L’America si trova al bivio se avere un’inflazione elevata a causa della svalutazione e dei dazi o se subire una recessione marcata a causa della perdita di potere d’acquisto. O forse entrambi, ossia una riedizione della stagflazione.

Anche per l’Europa e per l’Italia i dazi saranno un danno, ma noi possiamo riorientare le esportazioni verso altri paesi. Ci vorrà un po' di tempo e non tutti settori potranno farlo, ma già in passato siamo stati abili e flessibili sul mercato mondiale. In queste condizioni, l’Europa deve immediatamente mettere in campo ritorsioni intelligenti, facendo pagare le tasse ai big del digitale in modo significativo e penalizzando le importazioni dagli Usa in misura non dissimile da quanto imposto da Trump.

Sarebbe poi necessario avviare una consultazione con tutti gli altri paesi (dell’Asia, dell’Africa e dell’America Latina) per avere una posizione comune contro le pretese americane, ricostituendo quel contesto internazionale e multilaterale che Trump vorrebbe demolire.

È molto probabile che la mossa di Trump abbia essenzialmente scopi negoziali. Per Trump resta vitale avere la garanzia di un’imposta sulle importazioni almeno del 10 per cento per coprire parte dei buchi nella finanza pubblica americana causati dal suo Big Beautiful Bill.

Aver minacciato il 30 per cento di dazi sembra essere una mossa per far accettare supinamente agli europei quel 10% che è il minimo a cui aspira Trump. Ma sarebbe per noi ingiusto accettare senza reazione una simile imposta in spregio del diritto internazionale e sulla base di insultanti affermazioni circa intendimenti truffaldini degli europei nei confronti degli americani.

Questa insistenza all’insulto sta degenerando e provoca necessariamente una esigenza di risposta adeguata, non solo da parte delle nostre istituzioni, ma anche da parte dei cittadini europei. Per lungo tempo abbiamo visto l’America come un paese leale e come un futuro per i nostri paesi.

Abbiamo accettato la sua cultura, i suoi prodotti e quant’altro. Ma se le strade si separano e se i nostri comportamenti leali vengono considerati come truffe ai danni degli americani, sicché dovremmo pagare un prezzo, allora è anche tempo che i cittadini europei si rifiutino di comprare americano, almeno per quei beni e quelle attività per cui c’è possibilità di sostituzione.

Comprare europeo e boicottare Trump attraverso il rifiuto di acquistare alcuni prodotti americani più noti diventerà un’attitudine diffusa e rischierà di alienare i due popoli, ma la responsabilità di questo risiede tutta in capo al presidente americano.

Solo con atteggiamenti fermi sarà possibile contenere i disastri che l’amministrazione Trump sta creando al mondo intero e sperare di tornare al rispetto del diritto nei rapporti internazionali.

© Riproduzione riservata