Commenti

Trump, ego e mitomania: il leader narciso che vende la pace

Gigi Riva
13 ottobre 2025 • 20:57Aggiornato, 13 ottobre 2025 • 20:57

Anche i suoi più strenui oppositori erano disposti a riconoscere al presidente Usa il successo per l’accordo di pace. Non fosse che ha voluto debordare, causa un ego così smisurato da sbaragliare qualunque confronto. Il tutto al parlamento israeliano, in un'atmosfera da convention aziendale dove il padrone del vapore se la cantava e se la suonava

Anche i suoi più strenui oppositori erano disposti a riconoscere a Donald Trump un vero successo da applausi, a differenza di quelli fasulli che è solito millantare, perché venti ostaggi israeliani da due anni nei tunnel di Hamas sono tornati a casa vivi in cambio della liberazione di 1966 detenuti palestinesi. C’era un contesto che congiurava a favore della riuscita dell'impresa, Benjamin Netanyahu ormai stretto tra le proteste montanti nel mondo e le pressioni anche dei parenti dei prigionieri

Per continuare a leggere questo articolo

Gigi Riva

È stato direttore del Giornale di Vicenza dal 2001 al 2002 e caporedattore centrale del settimanale L'Espresso dal 2012 al 2016. È stato a lungo inviato speciale nell'ex Jugoslavia e in Medioriente rispettivamente per il Giorno e L'Espresso. Ha lavorato anche al Giornale di BergamoGazzettinoe D - la Repubblica delle donne. Il suo ultimo libro è Ingordigia, vita morte e truffe del broker dei vip (Mondadori)

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE