Il salto di qualità dello scandalo Epstein: per Trump è l’inizio dell’ignoto

true false

Non si spiegherebbe l’ostruzionismo sulla desecretazione dei files, e la disponibilità a pagare un alto costo politico, se questi non contenessero altre, più dettagliate informazioni. Entriamo quindi in un territorio ignoto, con conseguenze potenzialmente di vasta portata

Con un autentico coup de thèâtre, Donald Trump ha improvvisamente modificato la sua opposizione alla desecretazione dei famosi Epstein files, i documenti sotto il controllo del Dipartimento della Giustizia e raccolti dall’Fbi per l’incriminazione di Jeffrey Epstein, poi suicidatosi (o lasciato suicidare) in carcere. Dopo aver esercitato fortissime pressioni sui pochissimi repubblicani alla Camera pronti a votare la petizione che chiedeva di rendere pubblici quei documenti, si è reso conto che la