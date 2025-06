In un processo storico che appare al contempo accelerato ed erratico, è inevitabile interrogarsi sulle categorie da usare per leggere e comprendere quel che sta avvenendo. Gli storici si affidano a un passato che offre moniti, analogie e presunte lezioni. Lo slittamento autoritario in corso in tanti paesi, così visibile nel caso degli Stati Uniti di Donald Trump, porta talora a invocare il parallelo con il fascismo, fatto anche da importanti suoi studiosi come Robert Paxton o Timothy Snyder.

La crisi della governance globale, del multilateralismo, delle sue norme e delle sue istituzioni pare a sua volta determinare il ritorno a un’epoca di conquiste territoriali, asimmetrie di potenza e uso reiterato della forza che rimanda alle logiche imperiali (e, oggi, occidentaliste) di un’epoca lontana.

Inducendo quindi a usare la categoria d’imperialismo per cercare di spiegare una struttura delle relazioni internazionali altamente gerarchizzata, in cui poche grandi potenze per l’appunto “imperiali” controllano e si spartiscono il mondo, attraverso un dominio diretto o indiretto di territori fuori dai propri confini, dispiegando senza remore forza e violenza.

Gli sconcertanti conflitti d’interesse e l’ormai inestricabile sovrapporsi tra pubblico e privato, in cui la diplomazia di uno stato è messa direttamente al servizio dell’arricchimento di un presidente e della sua famiglia, induce ad applicare categorie come cleptocrazia o patrimonialismo, dalle quali sistemi liberali e democratici, con i loro checks and balances, parevano essere almeno in parte immuni.

Sono tutte analogie suggestive e accattivanti. Offrono utili chiavi di lettura. Ma a ben guardare risultano zoppe e parziali: esili e in ultimo insufficienti, come spesso accade quanto invocando un passato lontano si cercano lezioni che, decontestualizzate, mal si attagliano a un presente specifico e distinto. Per leggere il quale è forse più utile affidarsi ad altre categorie interpretative, più capienti e meno determinate, storicamente e intellettualmente.

Se leggiamo e proviamo a spiegare la nuova politica internazionale, è quella – deliberatamente provocatoria ed evocativa - di “gangsterismo” a essere forse la più utile. Il modello è qui quello di un crimine organizzato le cui forme e strutture delineano lo schema, la filosofia e le pratiche di un nuovo tipo di governo della cosa pubblica. Che riprende e combina alcuni aspetti dell’autoritarismo, dell’imperialismo o del patrimonialismo. Ma li declina appunto in forma peculiare e specifica, appoggiandosi a tre pilastri fondamentali.

Il primo è la violenza. Usata come prassi della politica: come strumento con cui minacciare, piegare, punire e se necessario eliminare rivali o nemici. Una violenza, questa, che non viene dissimulata o negata, ma è ostentata e celebrata. Perché la possibilità di dispiegarla definisce le gerarchie di potenza e la capacità quindi di agire sulla politica, interna ed estera.

Perché è strumento primario di ricatto e intimidazione, con cui silenziare il dissenso o imporre le proprie posizioni, come ben abbiamo visto negli arresti arbitrari di tanti studenti che hanno manifestato su Gaza. Perché praticata in modo discrezionale e frequente, irrora quella retorica della crudeltà – nella quale qualsiasi empatia umana diventa sinonimo di debolezza - che costituisce una delle cifre distintive nella narrazione e auto-rappresentazione di questo gangsterismo politico.

Il secondo pilastro è quello clientelare, cleptocratico e nepotistico. Anche in questo caso, non si nega o nasconde, ma si mostra ed esibisce. Si presenta come espressione del successo politico l’arricchimento proprio e della propria cerchia permesso dal controllo delle istituzioni e delle leve del potere politico. Lo avevamo visto bene nell’ascesa di Putin e nella prima esperienza presidenziale di Donald Trump.

Lo vediamo ancor meglio, in modo eclatante, in questo Trump II, con società d’intermediazione di criptovalute create dal Presidente a ridosso del voto di novembre, speculazioni borsistiche immediatamente successive a decisioni sui dazi, relazioni esterne piegate a questi interessi privatistici (si pensi solo all’ultimo viaggio di Trump nei paesi del Golfo).

Il terzo e ultimo pilastro, infine, è quella della legalità, interna e internazionale. Si smantellano gli organi d’intermediazione e di controllo interno (una delle prime iniziative di Trump è stato l’immediato licenziamento degli ispettori generali di tutti i dipartimenti dell’Esecutivo). Si alterano gli equilibri tra i poteri a vantaggio di quello Esecutivo, sotto il cui controllo si cercano di porre tutte le agenzie indipendenti.

Si fa strame di un diritto internazionale, già da tempo indebolito e delegittimato, ma che non si finge nemmeno più di voler rispettare, anzi. Si propongono senza pudori deportazioni collettive e pulizie etniche per far spazio a speculazioni immobiliari, come nel surreale caso della Riviera a Gaza. Si afferma, insomma, la legge del più forte, cinico e spregiudicato, del boss che ostenta il proprio dominio con esibito compiacimento.

