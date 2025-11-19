Gli insulti di Trump alle croniste: in gioco c’è la democrazia

true false

Una democrazia avanzata si definisce anche attraverso il rapporto del potere con la libera stampa (o quel che ne resta). Le minacce e le offese del presidente Usa a due giornaliste, colpevoli d’aver rivolto domande sul caso Epstein, sono lo speculare opposto di quel che dovrebbe essere la relazione tra potere e informazione. Non è folklore trumpiano: l’assalto all’informazione rappresenta una minaccia mortale all’essenza stessa della democrazia