Così gli insulti razzisti accelerano il degrado Usa

«Immondizia», «il loro paese è uno schifo»: il presidente ha inondato di offese a dir poco volgari un intero popolo e una deputata origini somale. Il razzismo del capo della Casa Bianca è noto e documentato: stiamo però assistendo a un rilevante salto qualitativo, che ci dà la cifra di cosa sia questa presidenza e del degrado inarrestabile del discorso politico e pubblico negli Usa