Trump l’antiglobalista e il cupo silenzio dell’Onu

La viscerale avversione all’Europa e all’internazionalismo, l’attacco alle politiche climatiche, il relativo silenzio su Gaza, i passaggi a tratti sconclusionati di un discorso minaccioso, per non dire radicale: le Nazioni Unite hanno capito che il tycoon non può essere rubricato come una parentesi accidentale della storia

Siamo ancora lontani dal record storico di Fidel Castro, che alla plenaria dell’Onu del settembre del 1960 riuscì a parlare per quattro ore mezzo. Erano altri tempi e la logorrea del leader cubano rimane ancor oggi leggendaria. Ma i sessanta minuti del discorso di Trump rientrano a pieno titolo nella hit parade della prolissità onusiana. Sessanta minuti violenti, sconclusionati, sgrammaticati e minacciosi, come da costume della retorica assai poco presidenziale di Donald Trump. Cosa ci ha detto