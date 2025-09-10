Alcune difficoltà di Donald Trump e della sua amministrazione appaiono evidenti. Il negoziato di pace sull’Ucraina non si muove di un centimetro, gli attacchi russi proseguono e s’intensificano, le sporadiche minacce di punire Mosca risultano poco credibili e sono invariabilmente temperate da una posizione, quella del presidente e del suo entourage, incline fin dal primo giorno di presidenza a offrire alla Russia un accordo particolarmente favorevole. Per quanto parziali e da testare su un lasso di tempo più lungo, i dati economici sono a loro volta negativi. I posti di lavoro creati negli ultimi mesi sono molto pochi – appena 22mila in agosto – ed è prossima una revisione delle stime del dipartimento del Lavoro, che dovrebbe ridurre significativamente le cifre dell’ultimo anno.

Consumatori sfiduciati

Tutto questo si riflette in uno degli indicatori salienti anche per le sue implicazioni politiche ed elettorali: gli indici di fiducia dei consumatori, oggi nuovamente in calo e a livelli bassissimi, comparabili addirittura con quelli del periodo pandemico o della crisi del 2008. Nel mentre, lo scandalo Epstein rimane sotto i riflettori e nuovi particolari – in ultimo il suo volgare disegno di auguri per il compleanno di Epstein del 2003 – continuano a coinvolgere Trump.

Trump non è, ne è mai stato, presidente popolare. Ce lo indicano bene i diversi sondaggi relativi all’approvazione del suo operato. Quegli, storici e affidabili, iniziati da Gallup negli anni Quaranta, mostrano che a sette mesi dall’insediamento nessun presidente è stato più impopolare di Trump. A fine agosto, solo un 40 per cento di americani dà un giudizio positivo del presidente, quasi venti punti sotto la media storica e dieci in meno rispetto a Biden quattro anni fa.

Proprio questi ultimi dati, però, debbono indurre alla cautela, ovvero evidenziano un quadro più complesso e opaco. Alla valutazione negativa dell’azione (e della stessa persona) di Trump corrisponde quello analogo verso un partito democratico che fatica a risollevarsi dalla sconfitta del novembre 2024 o a offrire un messaggio convincente, unitario e coerente.

Per quanto storicamente bassissimo, il 40 per cento di consenso di Trump rimane di poco superiore al 37 per cento di otto anni fa, durante la sua prima esperienza alla Casa Bianca, ed è anzi lievemente cresciuto dall’inizio dell’estate. Si tratta inoltre di un dato da ponderare rispetto sia alla banda strettissima di oscillazione entro cui si muove sia alle sue fluttuazioni assai limitate. Al momento del suo insediamento, esso era appena del 47 per cento contro il 57 per cento di Biden nel gennaio 2021 o il 67 per cento di Obama in quello del 2009. La fissità di questi sondaggi – nei quali il tasso di approvazione dell’operato di Trump si muove pochissimo entro un range massimo di dieci punti, tra il 35/40 e il 45/50 per cento - è indicativa sia dell’alto livello di polarizzazione degli Stati Uniti sia di quanto divisivo sia l’attuale presidente.

Soglia di resistenza

Per riassumere e semplificare: Trump piace poco, ma dispone di una sorta di robusta soglia di resistenza verso il basso, in virtù della quale una consistente minoranza di elettori non lo abbandona né lo ha mai abbandonato. È una minoranza che Trump coltiva e galvanizza con un messaggio radicale e non di rado nativista su temi che le sono cari, dall’immigrazione alla sicurezza. Anche per questo il contesto in cui ci troviamo risulta particolarmente pericoloso. Gli insuccessi di politica estera, le difficoltà economiche, l’impatto presumibile dei dazi su inflazione e potere d’acquisto, la sfiducia dei consumatori contribuiscono a portare il consenso verso Trump in prossimità di quella soglia di resistenza, testandone in ultimo la tenuta e, in teoria, rendendolo più vulnerabile elettoralmente.

Al contempo, però, ne incentivano inclinazioni e comportamenti autoritari sempre meno dissimulati, e la concomitante propensione a portare la discussione politica su temi e ambiti favorevoli oltre che mobilitanti per il proprio elettorato. Lo vediamo bene nella strumentale drammatizzazione dell’emergenza sicurezza nelle città (democratiche), che cavalca il tema classico ed elettoralmente vincente della “legge e ordine”, alimenta una narrazione razziale dei problemi degli Stati Uniti e genera un voluto scontro istituzionale tra il governo federale e quelli statali (democratici).

E lo vediamo bene nel tentativo di alterare le regole del gioco elettorale, con altri Stati repubblicani (Florida, Indiana, Missouri) che dopo il Texas tentano di modificare i disegni dei propri collegi per ottenere più seggi alla Camera dei rappresentanti ed evitare di perderne il controllo quando si voterà tra poco più di un anno; o con l’introduzione di modalità di voto che ne rendono più difficile l’esercizio, penalizzando elettori in maggioranza democratici.

Le difficoltà politiche di Donald Trump, insomma, ne accentuano le inclinazioni autoritarie ed eversive. La cui messa in atto è facilitata dalla sua solida presa su un elettorato repubblicano, minoritario ma inscalfibile, che gli garantisce un sostegno politico ed elettorale comunque certo.

