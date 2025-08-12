Per ciascuno di loro l’incontro del 15 agosto serve anche obiettivi congiuntamente personali e politici. Entrambi sono consapevoli che, riuscissero a raggiungere un accordo, non solo la loro leadership rifulgerebbe, ma ne conseguirebbero anche due effetti collaterali di enorme importanza

Con l’aggressore russo bisogna certamente parlare. Senza illusioni. Le più o meno velate minacce reciproche e negozialmente propedeutiche Donald Trump e Vladimir Putin se le sono già scambiate. Per ciascuno di loro l’incontro in Alaska serve anche obiettivi congiuntamente personali e politici. Almeno per ora, Putin ha ottenuto il riconoscimento di interlocutore privilegiato del presidente Usa.

Da parte sua, perseguendo il premio Nobel per la pace, Trump vuole porre fine all’operazione militare (molto) speciale che da più di tre anni il governo autoritario russo conduce contro la democratica Ucraina. Entrambi sono largamente consapevoli che, riuscissero a raggiungere un accordo, non solo la loro leadership rifulgerebbe, ma ne conseguirebbero anche due effetti collaterali di enorme importanza.

Il primo sarebbe quello di dimostrare l’impotenza dell’Unione europea, apparentemente nano militare e diplomatico, comunque finora incapace di porre fine a un gravissimo conflitto sul suo territorio. A entrambi molto sgradita, l’Ue si è peraltro - va ricordato e sottolineato - dimostrata capace di contribuire in maniera decisiva allo sforzo bellico degli ucraini.

Il secondo effetto, inevitabile se l’aggressione venisse premiata con la cessione di territorio ucraino, uno, forse il principale e più sbandierato, degli obiettivi russi, si configurerebbe come l’accettazione a non troppo futura memoria di un esito simile per Taiwan insistentemente rivendicata da Xi Jinping come parte integrante della sua Cina. Il compiaciuto amichevole silenzio di Pechino sulla guerra contro l’Ucraina è eloquente.

Premiare le ambizioni e le azioni russe creerebbe un precedente pesantissimo a tutto scapito della sovranità e della democrazia di Taiwan. In qualche modo, però, è necessario non sottovalutare le preoccupazioni russe e tenerle in gran conto per aprire qualsiasi negoziato. Siamo ancora ai preliminari, che non possono non consistere prioritariamente nel cessate il fuoco accompagnato da uno scambio di prigionieri e, soprattutto, dalla restituzione dei bambini rapiti agli ucraini. A questo punto, lo sapremo prestissimo, si porrà il problema di una vera propria conferenza di pace.

Forse, Trump si renderà conto che senza la partecipazione, in particolare di Zelensky, ma anche dell’Ue, qualsiasi pace “giusta e duratura” è semplicemente impensabile. Se l’operazione militare speciale russa è stata davvero motivata dalla inquietudine dell’autocrate del Cremlino che sentiva la Nato “abbaiare” ai suoi confini, la rinuncia ufficiale di Zelensky a entrare nell’Alleanza atlantica è cruciale.

Appena meno essenziale è che l’Ue affermi, senza specificarne i tempi, che non esistono le condizioni per l’adesione di Kiev all’Unione. Meglio non addentrarsi nel complicatissimo e conflittuale discorso sulla neutralità dell’Ucraina.

Inevitabile, invece, è affrontare l’argomento delle terre rare abbondantemente presenti sul territorio controllato dal governo ucraino e fortemente concupite da Trump e da Putin. Saranno necessari impegni ucraini di garantire l’accesso e la commercializzazione senza pregiudizi e senza discriminazioni di quelle preziosissime risorse.

Al momento queste considerazioni possono tutte sembrare premature, ma è indubbio che facciano parte del bagaglio di aspettative e aspirazioni con il quale Trump e Putin si apprestano al loro incontro in Alaska. Quanto più problematico e meno produttivo risulterà l’incontro tanto più probabile diventerà il ritaglio di un ruolo importante per il presidente ucraino e per chi – Ursula von der Leyen, Kaja Kallas – verrà designata a rappresentare l’Unione.

L’esito peggiore dell’incontro sarebbe la continuazione del conflitto, se non addirittura una congiunta, più o meno sottile, ma vergognosa e irricevibile richiesta di capitolazione a Zelensky. Estote parati.

