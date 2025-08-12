Per ciascuno di loro l’incontro del 15 agosto serve anche obiettivi congiuntamente personali e politici. Entrambi sono consapevoli che, riuscissero a raggiungere un accordo, non solo la loro leadership rifulgerebbe, ma ne conseguirebbero anche due effetti collaterali di enorme importanza
Verso il vertice Trump-Putin: nel bagaglio per l’Alaska due ego e molte ambizioni
12 agosto 2025 • 19:23
Per ciascuno di loro l’incontro del 15 agosto serve anche obiettivi congiuntamente personali e politici. Entrambi sono consapevoli che, riuscissero a raggiungere un accordo, non solo la loro leadership rifulgerebbe, ma ne conseguirebbero anche due effetti collaterali di enorme importanza