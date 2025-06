Si dirada, solo un po’, la polvere provocata delle esplosioni delle bombe, e qualche conclusione dopo l’ennesima convulsione del pianeta si può già trarre. Comunque proceda la pace-non pace tra Iran e Israele. Conclusioni che a noi italiani, a noi europei, non possono che dispiacere. E non è (solo) una congiura contro il Vecchio Continente. È il prezzo delle nostre divisioni in nome dei sovranismi.

È evidente che Donald Trump quando ha dato ordine ai B2 di sganciare le “bunker buster” su Fordow e gli altri siti nucleari di Teheran aveva in tasca un accordo di massima con Mosca e Pechino. Altrimenti non si spiegano le condanne così inusitatamente blande di un attacco che, in altri frangenti, avrebbe provocato reazioni molto più veementi.

I comunicati di russi e cinesi erano il minimo sindacale per salvare la faccia. Anche perché nel mondo globalizzato è più complesso il gioco delle alleanze e degli interessi rispetto ai tempi della Guerra fredda.

Per esempio. Vladimir Putin sta con l’Iran certo, è l’unico alleato che gli è rimasto in Medio Oriente dopo la cacciata di Bashar Assad dalla Siria, e gli fornisce oltretutto i droni da scaricare sull’Ucraina. Ma non è che gli ayatollah con il loro oltranzismo religioso possano essergli poi così simpatici se ha imperniato la sua lunga permanenza al potere sul patto di ferro con la chiesa e il patriarca Kirill in nome della santa ortodossia, Mosca sempiterna Terza Roma! Anche nel campo dei droni, inoltre, la tecnologia russa ha fatto progressi in efficienza e produzione e può fare da sé. Non può nemmeno dimenticarsi, lo zar, e lo ha ricordato di recente, dei due milioni di persone di origine russa (cifra approssimata per eccesso) che oggi abitano in Israele con cui se non proprio amicizia aveva stabilito negli ultimi tempi almeno una relazione cordiale.

E infine: per parafrasare un detto latino, amicus Iran sed magis amica America. Se Khamenei gli è servito su un quadrante regionale seppur cruciale, Trump gli serve sul palcoscenico del mondo intero. A cominciare da quel che più interessa al Cremlino e cioè l’Ucraina, il “russkiy mir”, lo spazio vitale. Non per caso il via libera sostanziale ricevuto su Kiev si è tradotto in parole che si sono fatte via via più gradasse circa la legittimità delle Russia sull’intera Ucraina anche se lui, graziosamente, si accontenterà solo di una parte.

Analogamente con Pechino. La Cina è il cliente più munifico del petrolio della Repubblica teocratica e i suoi puntuali pagamenti sono sempre serviti al regime per mantenere il proprio apparato amministrativo e, soprattutto, quello repressivo. E la Cina, si sa, è energivora come nessun altro per poter produrre e tenere un significativo segno più sull’aumento del Pil. Gli attacchi agli impianti energetici guarda caso sono stati pochi e limitati tanto da immaginare una pronta ripresa della produzione in tempi brevi (e infatti il prezzo del petrolio è prontamente disceso al primo annuncio di tregua).

In fondo alla nomenklatura comunista non dispiaceranno invece le ferite inferte al programma nucleare per timore che, in nome di un’alleanza di correligionari, l’Iran potesse offrire un’atomica ai gruppi separatisti sciiti attivi nella regione autonoma dello Xinjiang. Un appeasement di Xi Jinping in cambio di che cosa? La conclusione più ovvia è il via libera su Taiwan.

Tre potenze con una visione simile dei rapporti internazionali nonostante sistemi politici sulla carta molto diversi. E una quarta clamorosamente non pervenuta e tenuta in nessun conto perché è così lacerata e divisa da essersi condannata alla marginalità assoluta.

Quando l’Occidente era uno e l’Atlantico un mare che univa, se non altro per bon ton istituzionale Washington avvertiva gli alleati circa le mosse che potevano far sussultare il sismografo del pianeta. Stavolta il nulla, con buona pace degli autoproclamati pontieri di un ponte che è stato demolito, ne è rimasto un moncone.

E questo nonostante le tre guerre attive più significative nel quadro geopolitico siano prossime all’Europa. Che ne dovrà inevitabilmente pagare le conseguenze. Per la sua irrilevanza deve ringraziare le forze sovraniste che minano alla base i propositi unitari e ne mettono in discussione la stessa esistenza.

