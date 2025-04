Donald Trump può essere moderato dalla realtà? È questa la domanda che inizia ad affacciarsi negli Stati Uniti e in Europa e si intravedono spiragli per una risposta parzialmente positiva.

L’ideologia, fondata sul populismo e su forme di reazionarismo, è scorsa a fiumi nelle prime settimane alla Casa Bianca, ma negli ultimi giorni la realtà di un mondo complesso e dal potere policentrico è tornata a bussare alla porta soprattutto su guerra in Ucraina e dazi.

Pretese assurde

Chiudere un conflitto in “ventiquattr’ore”, come prometteva il presidente, si è dimostrato impossibile. Non di certo soltanto per la mancata volontà di Zelensky, quanto per una Russia che, nonostante le tante aperture della Casa Bianca, ha troppo investito nel conflitto ucraino per poterlo chiudere in poche settimane.

Putin deve evitare di dare l’impressione di aver ottenuto soltanto una mezza sconfitta sul campo e non si fermerà fino a quando o incorrerà nel pericolo di una rottura da parte americana, con il ritorno alla deterrenza verso Mosca, o invece otterrà tutto ciò che chiede.

Fermare una guerra senza vincitori e vinti richiede quasi sempre anni. È ciò che ci insegna la storia quando si guarda alla guerra di Corea e al Vietnam senza considerare il fatto che, soprattutto a certe latitudini, è difficile che i conflitti si fermino in primavera o estate quando il terreno favorisce l’avanzata dell’invasore. Trump, pur offrendo condizioni di pace molto soddisfacenti per i russi, ha subito la strategia di dilazione del Cremlino. Putin svicola, temporeggia e continua a combattere.

Il rischio è che si fermerà solo quando avrà ottenuto il controllo pieno delle regioni che mira a controllare e avrà condizionato a sufficienza le garanzie di sicurezza dell’Occidente verso Kiev.

A quel punto Putin potrebbe anche fermarsi, chissà se in modo duraturo o meno, ma gli Stati Uniti rischierebbero di offrire alla Russia una pace vantaggiosa magari senza riuscire a staccarla dalla dipendenza dalla Cina, come pensano di poter fare alla Casa Bianca. Russia e Cina oggi sono infatti in condizioni molto diverse rispetto a quelle in cui versavano negli anni 70, quando Kissinger e Nixon aprirono a Pechino, reduce da uno scontro con l’Urss, per indebolire Mosca.

Ecco allora un Trump più nervoso nelle trattative, meno paziente e benevolo con Putin, meno severo con Zelensky e volto a calcare la mano con più forza sulle garanzie di sicurezza dell’Occidente all’Ucraina e magari a re includere gli europei nella partita della pace.

Anche sui dazi la realtà ha presto bussato alla porta. Da un lato i mercati, con i bond vigilantes pronti a segnalare a Trump che lo sconquasso del mercato globale può mettere a repentaglio la sostenibilità del debito americano, e dall’altro le grandi aziende, che premono sull’amministrazione per una riduzione, almeno selettiva, delle barriere protezionistiche.

Apple è già riuscita nell’opera di condizionamento delle policy e altre ci riusciranno presto. Tanto che Scott Bessent ha già fatto trapelare che anche con la Cina ci sarà un ammorbidimento, mentre Trump, dopo l’incontro con Meloni, sembra più aperto ad un accordo con l’Ue e ha già ridotto la pressione su Messico e Canada.

Come ogni populista al potere, Trump è costretto a fare i conti con le strutture della realtà e i meccanismi della politica che nemmeno il maggior potere politico del globo può abbattere. Il mondo occidentale è ancora governato da poliarchie, cioè da una molteplicità di centri di potere che vivono di azione, reazione e bilanciamenti, mentre l’economia globale, per quanto dalla pandemia più frazionata, vive di catene lunghe e che non possono spezzarsi in modo netto in poco tempo.

Trump in nome del primato della politica può anche spingere la propria ideologia in modo brusco nell’arena internazionale, ma i risultati non restano che parziali, semplicemente perché anche la prima potenza al mondo deve fronteggiare dei contro poteri. Che siano le strategie di Putin e le resistenze di Zelensky, le grandi aziende o i mercati finanziari, per quanto assertivo il potere politico è sempre limitato da altri poteri.

Tentativi disordinati

In questi primi cento giorni di Trump abbiamo visto più tentativi disordinati e sparate che risultati immediati. E le marce indietro potrebbero essere soltanto all’inizio. Per questo la presidenza Trump è destinata a spiazzare tanto alleati quanto avversari, una caratteristica che dovrebbe indurre i capi di governo europei ad un atteggiamento prudente: essere troppo schiacciati sulla linea del presidente o diventarne acerrimi oppositori rischia di generare cortocircuiti con ripercussioni negative.

© Riproduzione riservata