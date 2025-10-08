l’editoriale

Trump sta trasformando la finanza Usa in una giungla

Salvatore Bragantinieconomista
08 ottobre 2025 • 19:58

Il presidente americano vuole ai suoi piedi la Fed, che regola la moneta di riserva del mondo: ne distruggerà gli accordi con altre banche centrali come la Bce. Non solo: se le imprese non riporteranno più i dati trimestrali, il vuoto informativo riaprirà le praterie del Far West all'insider trading. Da arduo perseguirlo diverrà impossibile

Troppi esempi lo certificano: con Donald Trump torna la legge ferina del più forte, secoli di avanzamento civile sono a rischio. È grave anche l'abbandono dei principi che regolano i mercati finanziari: ne dipendono gli investimenti che sempre più pagheranno le pensioni, dati anche gli altissimi debiti pubblici. Il presidente americano vuole ai suoi piedi la Fed, che regola la moneta di riserva del mondo; ne distruggerà gli accordi con altre banche centrali come la Bce. Questa lancerà la propria

Economista, già vice direttore generale di Sofipa SpA, poi direttore generale di Arca Merchant SpA, commissario Consob dal 1996 al 2001. È stato amministratore delegato di Centrobanca dal 2001 al 2004. Fino al 30 giugno 2016 ha fatto parte del Securities Market Stakeholder Group che assiste l'Esma – European Securities Markets Authority – nelle misure di attuazione delle direttive dell’Unione europea. Attualmente è presidente di Indaco Ventures SGR. Editorialista prima di Repubblica e poi del Corriere della Sera, attualmente collabora con il quotidiano Domani. Ha scritto Capitalismo all'italiana. Come i furbi comandano con i soldi degli ingenui (1996) e Contro i piranhas. Come difendere le imprese da soci e manager troppo voraci (2018), entrambi editi da Baldini+Castoldi.

