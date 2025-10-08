Trump sta trasformando la finanza Usa in una giungla

Il presidente americano vuole ai suoi piedi la Fed, che regola la moneta di riserva del mondo: ne distruggerà gli accordi con altre banche centrali come la Bce. Non solo: se le imprese non riporteranno più i dati trimestrali, il vuoto informativo riaprirà le praterie del Far West all'insider trading. Da arduo perseguirlo diverrà impossibile
Troppi esempi lo certificano: con Donald Trump torna la legge ferina del più forte, secoli di avanzamento civile sono a rischio. È grave anche l'abbandono dei principi che regolano i mercati finanziari: ne dipendono gli investimenti che sempre più pagheranno le pensioni, dati anche gli altissimi debiti pubblici. Il presidente americano vuole ai suoi piedi la Fed, che regola la moneta di riserva del mondo; ne distruggerà gli accordi con altre banche centrali come la Bce. Questa lancerà la propria