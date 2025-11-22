Il piano di Trump sull’Ucraina è la conferma di un mondo post europeo

true false

Il secondo mandato di Donald Trump sancisce l’avvento di un ordine mondiale post europeo. Il piano per la pace in Ucraina sintetizza brutalmente questa intenzione: il futuro della sicurezza dell’Ucraina è affare degli europei e non degli Stati Uniti, con annessi rischi per la sicurezza comune; la Russia va riammessa all’ordine internazionale delle nuove zone di influenza; il destino di Kiev è subire un parziale smembramento. La centralità del vecchio continente già persa progressivamente dopo la