Il commento

Il piano di Trump sull’Ucraina è la conferma di un mondo post europeo

Lorenzo Castellani
22 novembre 2025 • 20:22

La centralità del vecchio continente già persa progressivamente dopo la fine della Guerra fredda, oggi sembra svanire quasi del tutto. E i paesi dell’Europa ricordano drammaticamente le città italiane nel 1494

Il secondo mandato di Donald Trump sancisce l’avvento di un ordine mondiale post europeo. Il piano per la pace in Ucraina sintetizza brutalmente questa intenzione: il futuro della sicurezza dell’Ucraina è affare degli europei e non degli Stati Uniti, con annessi rischi per la sicurezza comune; la Russia va riammessa all’ordine internazionale delle nuove zone di influenza; il destino di Kiev è subire un parziale smembramento. La centralità del vecchio continente già persa progressivamente dopo la

Per continuare a leggere questo articolo

Lorenzo Castellani

Lecturer presso la LUISS School of Government e docente di storia delle istituzioni politiche presso la LUISS Guido Carli. I suoi ultimi libri sono L’ingranaggio del potere e Sotto scacco.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE