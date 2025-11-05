Tsunami Mamdani. Forza (e fragilità) della riscossa dem

true false

Vince un socialista e vincono figure assai più moderate come Sherrill e Spanberger. Il tratto che pare in parte accomunare le tre storie è che comunque rappresentano, o possono rappresentarsi, come esempi di discontinuità e rottura – politiche, anagrafiche, demografiche, di genere – dentro il Partito democratico. Che però mostra ancora fragilità importanti

È stato un piccolo tsunami blu quello del voto negli Usa, il più importante dopo le elezioni presidenziali dell’anno scorso e prima del mid-term del 2026. Che la vittoria di Zohran Mamdani a New York – per tante ragioni straordinaria e importante – rischia in parte di oscurare. Due candidate democratiche, Mikie Sherrill e Abigail Spanberger, hanno conquistato i governatorati di New Jersey e Virginia (la seconda è la prima governatrice nella storia dello Stato). Vincendo con margini di 13-15 punt