Ora che la polvere dei giorni scorsi si è un po’ depositata, può valere la pena analizzare con più distacco e dettaglio gli interessi in gioco per l’Italia nel pacchetto “riarmo” sul tavolo dell’Ue – come ha cominciare a fare anche il governo con l’intervista rilasciata lunedì al Financial Times dal ministro Adolfo Urso.

Il Patto di stabilità

Cominciamo dalla deroga al Patto di stabilità: era un’antica richiesta di Roma, e costituisce la seconda rottura del tabù rigorista dopo quella innescata dalla pandemia. È vero che resta circoscritta al solo settore della difesa, ma almeno non costringe di per sé a penalizzare il welfare (che comunque non è una competenza comunitaria) a vantaggio del warfare.

Un aumento della spesa nazionale così stralciata dal calcolo del deficit, tuttavia, richiederebbe comunque un aumento della spesa pubblica, del debito e degli interessi relativi. Per l’Italia – come del resto, oggi, per la Francia e in parte anche la Spagna – questo costituisce un problema, il che spiega la loro insistenza per i cosiddetti eurobond (che il linguaggio del Libro bianco, peraltro, non esclude).

Per quanto riguarda Safe (il fondo comunitario da 150 miliardi su 4 anni), tuttavia, ogni prestito comporterebbe anche esenzioni dall’Iva e avrebbe un impatto trascurabile sull’indebitamento, dato che andrebbe rimborsato entro 45 anni. Ogni euro pubblico speso in più per la difesa, inoltre, permetterebbe di attivare anche altre forme di co-finanziamento Ue già in vigore (fra European Defence Fund e Edirpa), con un effetto moltiplicatore tanto maggiore quanto più strategico sarà il tipo di investimento.

Per un paese che non è riuscito a rispettare il target del 2 per cento del Pil fissato in ambito Nato – e che sarà presumibilmente chiamato (anche da Washington) a fare ancora di più nei prossimi anni – questa può insomma rappresentare un’occasione unica anche per guadagnare credibilità a livello internazionale, oltre che per sostenere la domanda interna in una fase di turbolenza (e prevedibile contrazione) del commercio estero. A meno che non si ritenga, ovviamente, che non si deve spendere un euro di più – a qualsiasi livello – per difendere e proteggere l’Europa.

La dimensione industriale

Sia Safe sia la deroga, inoltre, incoraggiano il buy european, ma senza rigidità eccessive: la “preferenza” sarà infatti accordata a equipaggiamento militare con due terzi dei materiali «fabbricati in Europa», e paesi terzi (oltre all’Ucraina) potranno essere associati se appartenenti allo Spazio economico europeo e/o all’Efta (come Norvegia e Svizzera) o legati all’Ue da una partenariato di sicurezza e difesa (come alcuni paesi balcanici, il Giappone e la Corea del Sud).

Da questo punto di vista, l’industria italiana della difesa si trova in una situazione “mista”, per così dire, e ancora piuttosto fluida. Da un lato, infatti, sta aumentando le joint venture con imprese di altri paesi Ue: Leonardo con la tedesca Rheinmetall sui blindati (e forse la francese Thales sulle attività spaziali) e Fincantieri con il francese Naval Group (e forse la tedesca Thyssen-Krupp sui sommergibili), mentre l’ex Alenia-Marconi é già parte del consorzio Mbda che produce i missili SAMP/T.

L’Italia può anche mettere in campo una competenza riconosciuta nell’elettronica e nella digitalizzazione dei sistemi di comando e controllo, e di una maggiore cooperazione intra-europea e integrazione transnazionale sulla difesa possono beneficiare non solo i gruppi maggiori ma pure le numerose piccole e medie imprese inserite nelle supply chain e nell’indotto del settore – per le quali, anzi, il boom di investimenti appena deciso dal Bundestag dovrebbe avere un impatto positivo immediato.

Dall’altro lato, tuttavia, l’industria italiana – e in particolare Leonardo – é anche strettamente intrecciata e integrata con quella americana, britannica (BAE Systems) e ora anche turca (il recente accordo con Baykar sui droni da costruire in Italia).

Molto dipenderà quindi anche dai dettagli del Regolamento attuativo sulla “preferenza europea" – Roma potrebbe insistere per associare tutti i paesi candidati, includendo così, oltre all’Ucraina e ai balcanici, anche la Turchia, e disinnescando una possibile fonte di frizione con la Nato – così come dalla portata e rapidità del riavvicinamento strategico fra Londra e Bruxelles, che potrebbe approdare già in maggio alla firma del partenariato ad hoc richiesto per beneficiare dei fondi Safe.

Altri finanziamenti

Tanto per il governo quanto per le imprese, infine, sarà importante capire se si concretizzeranno altri fonti di finanziamento, al fine di coinvolgere i mercati dei capitali e ridurre il rischio fiscale. Né il Libro bianco né le conclusioni dell’ultimo vertice Ue escludono questi sviluppi, e nelle settimane scorse si era appunto parlato di uno special purpose vehicle (Spv) da istituire fuori dai trattati, aperto agli (e garantito dagli) stati eventualmente interessati. Non è un caso, del resto, che al Consiglio Ecofin del mese prossimo siano stati invitati anche la britannica Rachel Reeves e il ministro delle Finanze norvegese – che altri non è che l’ex segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.

Antonio Missiroli è stato consigliere alla Commissione europea, direttore dell’Istituto di studi per la sicurezza dell’Ue, e segretario generale aggiunto della Nato. Ha insegnato a Sciences Po, al Collegio d’Europa di Bruges, a SAIS Europe e alla Scuola Superiore Sant’Anna.

