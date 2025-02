Essere ucraini oggi, sfollati nel proprio paese, significa affrontare un tragico dilemma: scegliere tra una sopravvivenza precaria lontano da casa o tornare in regioni vicine alla linea del fronte. In alcuni casi, gli sfollati decidono anche di tornare nei territori sotto il controllo russo, a sacrificio della loro identità ucraina

L’Ucraina rimane una delle crisi di sfollamento più gravi al mondo, con 6,8 milioni di persone che hanno lasciato il paese dal 24 febbraio 2022. Altre 3,6 milioni di persone sono sfollate internamente e continuano a verificarsi nuovi sfollamenti nel sud-est. Il 40 per cento della popolazione necessita aiuti umanitari. Ma la crisi umanitaria, ora minacciata dalla riduzione dei fondi, è a un punto di svolta.

Più dell’80 per cento delle persone sfollate in Ucraina lo sono da oltre un anno e dipendono dagli aiuti umanitari. Ma il numero di persone che accedono ai benefici per gli sfollati interni (Idp) è più che dimezzato, passando da 2,5 milioni nel 2023 a 1 milione nell’agosto del 2024, mentre molte persone sfollate faticano a trovare soluzioni abitative permanenti. Il 1° luglio 2024, solo 2.995 persone vivevano in alloggi municipali temporanei, ma le necessità potrebbero essere maggiori. Nella seconda metà del 2024, oltre 200mila persone hanno dovuto fuggire dalle proprie case a causa del rapido spostamento della linea del fronte.

Povertà diffusa

Con la diminuzione degli aiuti, l’aumento del costo della vita e il deterioramento della situazione economica, nove milioni di persone sono state gettate nella povertà. Nelle regioni vicine alla linea del fronte, come Kherson, Kharkiv, Mykolaiv, Sumy e Donetsk, il tasso di disoccupazione registrato ha raggiunto il 22 per cento, ma la disoccupazione non registrata potrebbe essere più alta. In queste aree, la perdita dei mezzi di sussistenza e l’aumento dei prezzi rendono difficile l’accesso a cibo adeguato. Di conseguenza, il 15 per cento della popolazione ha bisogno di un aiuto urgente per nutrirsi correttamente.

La crisi energetica, causata dagli attacchi alle infrastrutture, ha ulteriormente interrotto l’assistenza sanitaria e l’accesso ai servizi essenziali. I blackout e i danni alle infrastrutture stanno ostacolando il funzionamento degli ospedali, l’accesso ai farmaci, all’acqua, ai servizi igienici e al riscaldamento. Le popolazioni vulnerabili, come gli anziani, i malati cronici e le persone con disabilità, sono le più colpite dalla situazione.

La distruzione delle infrastrutture educative, la loro trasformazione in centri di accoglienza per sfollati e la carenza di insegnanti hanno avuto un impatto negativo sul sistema educativo. Nelle zone vicine al fronte, dove l’istruzione in presenza non è più possibile, l’apprendimento a distanza è reso più difficile dai blackout e dalla connessione internet instabile. Di conseguenza, un’intera generazione di bambini non sta ricevendo un’educazione.

L’impatto della sofferenza

Molti ucraini, che hanno subito perdite devastanti come la morte di persone care o la distruzione delle loro case, si trovano in profonda sofferenza. Secondo l’Oms, 10 milioni di persone potrebbero soffrire di disturbi mentali nel breve-medio termine. L’impatto psicologico del conflitto potrebbe durare per decenni, mettendo ulteriore pressione su un sistema sanitario già indebolito. Per questo motivo, la cura della salute mentale, in particolare per bambini e adolescenti, è una priorità per la nostra organizzazione.

Azione Contro la Fame è presente in Ucraina dal marzo 2022. Nelle regioni di Dnipro, Donetsk, Zaporzhia, Kharkiv e Sumy, forniamo supporto nelle aree vitali della salute, salute mentale e supporto psicosociale, acqua, igiene e sanità, nonché sicurezza alimentare e mezzi di sussistenza. Nel 2023, 675.364 persone sono state supportate dai nostri programmi.

I nostri team locali e i partner sono impegnati ad aiutare quotidianamente la popolazione ucraina, ma affrontiamo sfide enormi. L’accesso umanitario, specialmente vicino alla linea del fronte, sta diventando sempre più difficile e pericoloso. Inoltre, la riduzione dei fondi umanitari e gli aiuti frammentati stanno ostacolando la capacità delle organizzazioni di rispondere alle necessità. Il congelamento dei fondi umanitari da parte degli Stati Uniti di 2,6 miliardi di dollari entro il 2024 probabilmente esacerberà la già grave crisi umanitaria.

Nonostante la minaccia di attacchi aerei, attacchi con droni, mine terrestri e residui bellici, i lavoratori umanitari rischiano la vita per portare aiuti a chi ne ha bisogno. Ma questo impegno potrà continuare solo se gli sforzi umanitari saranno sostenuti dalla comunità internazionale.

